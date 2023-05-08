Erzurum seçim sonuçları
Tokat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Erzurum seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
2023 Erzurum Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Erzurum cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Selami Altınok
2- Fatma Öncü
3- Mehmet Emin Öz
4- Abdurrahim Fırat
5- Ayşe Deniz Çelik
6- Muhammed Gökberk Kocaaliler
CHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AYHAN KOÇ
MURAT OZAN
CELAL ZUNGULDAK
SERHAT CAN EŞ
ERDİNÇ OKANLI
İSLAM TEKMANLI
İYİ PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Zekai Kaya
2- Melih Kırkpınar
3- Fatma Canan Uçar
4- Fatih Aras
5- Fatih Karataş
6- Ertuğrul Asiltürk
MHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 KAMİL AYDIN
2 MUHAMMET HANİFİ MACİT
3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU
4 NAİM KARATAŞ
5 MEHMET MUSA ÇAKIR
6 SİNAN DEMİRCİOĞLU
YEŞİL SOL PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
2- ABDURRAHMAN SEVER
3- BAHAR GÖKSU
4- AYŞAN TARLAN
MEMLEKET PARTİSİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
BURAK GÖNDER
GENCEBAY EKREM ATALAY
EDANUR ULUDAĞ
VEYSEL KARSLI
OĞUZHAN BARIN
UMUT ORBEY
2018 Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Erzurum seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 72,3’ünü alırken, Erzurum Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 9,9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,7’sini, Meral Akşener ise oyların yüzde 6,6’sını aldı.
2018 Erzurum milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Erzurum oy oranı % 73,3 olurken, AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 14,3’ünü alarak İYİ Parti 1, HDP ise 1 milletvekili çıkardı.
2018 Erzurum'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 54,8
- MHP % 18,5
- HDP % 12
- İYİ Parti % 8,1
- CHP % 4,4
Erzurum ilçeleri hangileri?
Aziziye
Palandöken
Yakutiye
Aşkale
Çat
Hınıs
Horasan
İspir
Karaçoban
Karayazı
Köprüköy
Narman
Oltu
Olur
Pasinler
Pazaryolu
Şenkaya
Tekman
Tortum
Uzundere
Erzurum kaç milletvekili çıkarıyor?
Erzurum İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili göndermektedir.
2018 seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonucuna göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
2018 Milletvekili genel seçim sonuçları
24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.