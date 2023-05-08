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Erzurum cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları

2023 Seçim sonuçları için takvim işliyor. Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken, 28. dönem milletvekili seçimleri için ise 24 siyasi parti seçime giriyor. Erzurum'da 509.587 seçmen 2.236 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Erzurum 6 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Erzurum'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Erzurum milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Erzurum seçim sonuçlarına göre Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Horasan, Oltu, Karayazı Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

14:36 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Erzurum seçim sonuçları

Erzurum seçim sonuçları

Erzurum
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 6 milletvekili çıkarabilen Erzurum'da 4 milletvekili AK Parti'ye, 1 milletvekili MHP'ye, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye gitti.
canlı verilerini anlık olarak seçim sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bu seçime katılım %87,22 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Erzurum seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

Tokat seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Erzurum seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

2023 Erzurum Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Erzurum cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Selami Altınok

2- Fatma Öncü

3- Mehmet Emin Öz

4- Abdurrahim Fırat

5- Ayşe Deniz Çelik

6- Muhammed Gökberk Kocaaliler

CHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYHAN KOÇ

MURAT OZAN

CELAL ZUNGULDAK

SERHAT CAN EŞ

ERDİNÇ OKANLI

İSLAM TEKMANLI

İYİ PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Zekai Kaya

2- Melih Kırkpınar

3- Fatma Canan Uçar

4- Fatih Aras

5- Fatih Karataş

6- Ertuğrul Asiltürk

MHP ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 KAMİL AYDIN

2 MUHAMMET HANİFİ MACİT

3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU

4 NAİM KARATAŞ

5 MEHMET MUSA ÇAKIR

6 SİNAN DEMİRCİOĞLU

YEŞİL SOL PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

2- ABDURRAHMAN SEVER

3- BAHAR GÖKSU

4- AYŞAN TARLAN

MEMLEKET PARTİSİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BURAK GÖNDER

GENCEBAY EKREM ATALAY

EDANUR ULUDAĞ

VEYSEL KARSLI

OĞUZHAN BARIN

UMUT ORBEY

2018 Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Erzurum seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 72,3’ünü alırken, Erzurum Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 9,9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 9,7’sini, Meral Akşener ise oyların yüzde 6,6’sını aldı.

2018 Erzurum milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Erzurum oy oranı % 73,3 olurken, AK Parti 4, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 14,3’ünü alarak İYİ Parti 1, HDP ise 1 milletvekili çıkardı.

2018 Erzurum'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  • AK Parti % 54,8
  • MHP % 18,5
  • HDP % 12
  • İYİ Parti % 8,1
  • CHP % 4,4

Erzurum ilçeleri hangileri?

Aziziye

Palandöken

Yakutiye

Aşkale

Çat

Hınıs

Horasan

İspir

Karaçoban

Karayazı

Köprüköy

Narman

Oltu

Olur

Pasinler

Pazaryolu

Şenkaya

Tekman

Tortum

Uzundere

Erzurum kaç milletvekili çıkarıyor?

Erzurum İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili göndermektedir.

2018 seçim sonucu Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçim sonucuna göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

2018 Milletvekili genel seçim sonuçları

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları

Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
Diyarbakır seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Diyarbakır, Meclis’e 12 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Diyarbakır'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Diyarbakır milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Diyarbakır seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. Yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 2023 seçimleri için Yozgat'ta 299.880 seçmen 1.298 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Yozgat 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Yozgat'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

Balıkesir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları
Balıkesir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Balıkesir seçim sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu, milletvekili anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Balıkesir, Meclis’e 9 milletvekili göndermektedir. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Balıkesir'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Balıkesir milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Balıkesir seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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#Erzurum cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
#Erzurum milletvekili seçim sonuçları
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