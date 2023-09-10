Erzurum haberleri
1 AYDA 141 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre; Erzurum’da 2023 yılı Ağustos ayı döneminde 141 ölümlü-yaralamalı kazada, 165 maddi hasarlı ve 249 yaralı,3 ölümlü kaza kayıtlara geçti. Erzurum’da 2023 yılı Temmuz ayı döneminde ise 154 ölümlü-yaralamalı kazada, 176 maddi hasarlı ve 318 yaralı, 4 ölümlü kaza kayıtlara geçti.
Erzurum polis bölgesinde 2023 yılı sekiz aylık kazalara bakıldığında 855 ölümlü-yaralamalı, bin 208 maddi hasarlı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, bin 592 yaralı oldu. Türkiye geneli 2023 yılı 8 aylık kazalara bakıldığında 153 bin 230 ölümlü-yaralamalı, 181 bin 881 maddi hasarlı kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti, 234 bin 688 yaralı oldu.