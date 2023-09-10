’da 2023 yılının sekiz aylık toplam ve Ağustos ayı trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor. Erzurum’da bir ay önceki rakamlara göre trafik kazalarında azalma olduğu gözlendi. Ancak yaralı sayısı arttı.