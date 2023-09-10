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Erzurum’da bir ayda 141 trafik kazası oldu, 3 kişi hayatını kaybetti

Erzurum’da polis sorumluluk bölgesinde 8 ay içinde 855 ölümlü-yaralamalı ve bin 208 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor. Erzurum’da bir ay önceki rakamlara göre trafik kazalarında azalma olduğu gözlendi. Ancak yaralı sayısı arttı. İşte detaylar.

10:44 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Erzurum haberleri

Erzurum haberleri

’da 2023 yılının sekiz aylık toplam ve Ağustos ayı trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor. Erzurum’da bir ay önceki rakamlara göre trafik kazalarında azalma olduğu gözlendi. Ancak yaralı sayısı arttı.

1 AYDA 141 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre; Erzurum’da 2023 yılı Ağustos ayı döneminde 141 ölümlü-yaralamalı kazada, 165 maddi hasarlı ve 249 yaralı,3 ölümlü kaza kayıtlara geçti. Erzurum’da 2023 yılı Temmuz ayı döneminde ise 154 ölümlü-yaralamalı kazada, 176 maddi hasarlı ve 318 yaralı, 4 ölümlü kaza kayıtlara geçti.

Erzurum polis bölgesinde 2023 yılı sekiz aylık kazalara bakıldığında 855 ölümlü-yaralamalı, bin 208 maddi hasarlı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, bin 592 yaralı oldu. Türkiye geneli 2023 yılı 8 aylık kazalara bakıldığında 153 bin 230 ölümlü-yaralamalı, 181 bin 881 maddi hasarlı kazada bin 946 kişi hayatını kaybetti, 234 bin 688 yaralı oldu.




#Erzurum
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Trafik İstatistik Verileri
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