ES Elazığspor-Nevşehir Belediyespor maç sonucu: 2-2

TFF 3. Lig’in 10. haftasında Elazığspor ile Nevşehir Belediyespor mücadelesi pazar günü saat 14.00’da Elazığ İlçe Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşma Fuchs Sports üzerinden canlı olarak yayındı. TFF 3. Lig 1. Grup 10. hafta maçında ES Elazığspor, sahasında Nevşehir Belediyespor’u 2-2 berabere kaldı.
Elazığspor, veya sponsorluk anlaşması gereği Entegre Solar Elazığspor, 1967 yılında Elazığ İlinde kurulan spor kulübüdür. 3. Lig'de mücadele eden kulübün renkleri bordo-beyazdır. Maçlarını geçici olarak 2.500 seyirci kapasiteli Doğukent Stadyumu'nda oynamaktadır.