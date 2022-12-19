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Esenayspor-Eroğluspor maçında oyuncular tekme ve yumruklu kavgaya tutuştu

İstanbul 1. Amatör Lig’de oynanan Esenayspor-Eroğluspor maçında iki takım oyuncuları arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga son bulurken, olaylı maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Esenayspor-Eroğluspor maçında ne oldu, oyuncular neden kavga etti?
Amatör ligde yumruklar havada uçuştu

İstanbul 1. Amatör Lig’de oynanan Esenayspor-Eroğluspor maçında iki takım oyuncuları arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Stadı’nda yaşandı. İstanbul 1.Amatör Ligi’nde Esenayspor, Eroğluspor ile karşı karşıya geldi.

İddiaya göre, Eroğluspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile devam eden maçta 90 3’te Esenayspor penaltı atışıyla durumu 3-3 beraberliğe getirdi. 90 3’te atılan tartışmalı penaltı atışı sonucu iki takımın oyuncuları arasında tekme ve tokatlı kavga çıktı.

Futbolcular arasında yaşanan kavga anları ise maçı izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga son bulurken, olaylı maç 3-3 beraberlikle tamamlandı.

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