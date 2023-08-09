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Olayların bitmek bilmediği Esenyurt’ta ortalığı karıştıran iddia: Polis adamı kalabalığın lincinden zor kurtardı!

Tekel bayisi cinayeti ile günlerdir Türkiye’nin gündeminden düşmeyen İstanbul Esenyurt’ta sokaklar bir kez daha karıştı. Esenyurt Spor Parkı'nda yaşlı bir adamın, yürüyüş yapan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi karıştırdı. Olayın duyulmasının ardından öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi. Zırhlı polis araçları olaya müdahale etti. Ekipler, yaşlı adamı kalabalığın elinden linç edilmekten zor kurtardı.

09:36 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Esenyurt'ta hamile kadına taciz! Polis yaşlı adamı linçten zor kurtardı.

Esenyurt'ta hamile kadına taciz! Polis yaşlı adamı linçten zor kurtardı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi bu kez bir taciz iddiasıyla karıştı. Yaşlı bir adamın spor parkında dolaşan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi ayağa kaldırırken, öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi. Zırhlı polis araçları olaya müdahale etti.

Bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi

Olaya polis ekipleri müdahale ederken bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen tansiyon bir an olsun düşmezken, kalabalık grup yaşlı adamı linç etmek için araca ulaşmaya çalıştı.
Esenyurt'ta dün gece yaşananlara dair farklı görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz

Esenyurt tekel bayi saldırısı soruşturmasında son durum gelişmesi. İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer ile Servet Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Diğer iki kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte tekel saldırganlarının tamamı yakanmış olundu. Tekel bayide öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen olaydan sonra ilk kez konuştu. Baba Erzen, bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Murat Özer arasında bir gerginlik olduğunu, Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydetmişti. Tekel bayi cinayetinde 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi? Tekel bayii saldırısında kim tutuklandı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.

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