Esenyurt'ta hamile kadına taciz! Polis yaşlı adamı linçten zor kurtardı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi bu kez bir taciz iddiasıyla karıştı. Yaşlı bir adamın spor parkında dolaşan hamile bir kadını taciz ettiği iddiası ilçeyi ayağa kaldırırken, öfkeli kalabalık yaşlı adamı linç etmek istedi. Zırhlı polis araçları olaya müdahale etti.
Bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi
Bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi
Olaya polis ekipleri müdahale ederken bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Polisin müdahalesine rağmen tansiyon bir an olsun düşmezken, kalabalık grup yaşlı adamı linç etmek için araca ulaşmaya çalıştı.
Esenyurt'ta dün gece yaşananlara dair farklı görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.
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2 saat önce