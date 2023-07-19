Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, iş imkanları açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bölümlerden mezun olanlar, kamu ve özel sektörde pek çok farklı alanda iş bulabilirler. YKS sonuçlarına göre adaylar üniversite tercihlerini gerçekleştirecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle paylaşıldı. Buna göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sınavlarından alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak. YKS tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat YKS tercihlerinin, sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlaması bekleniyor.

2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması

YKS 2023 sonuçları beklenirken 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması araştırılan konular arasında yer alıyor. Eşit ağırlık başarı sıralamasına veya taban puanına göre öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler, tercih işlemlerinde adayların yardımcısı olacak.

YKS 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri

Aile ve Tüketici Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Antropoloji Arkeoloji Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilgi ve Belge Yönetimi Bilim Tarihi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çocuk Gelişimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Egzersiz ve Spor Bilimleri Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans Enerji Yönetimi Felsefe Felsefe Grubu Öğretmenliği Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Girişimcilik Grafik Grafik Tasarımı Gümrük İşletme Havacılık Yönetimi Hukuk İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İktisadi ve İdari Bilimler Programları İktisadi ve İdari Programlar İktisat İnsan Kaynakları Yönetimi İslam İktisadı ve Finans İşletme Kamu Yönetimi Klasik Arkeoloji Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lojistik Yönetimi Maliye Moda Tasarımı Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Müzecilik Organik Tarım İşletmeciliği Otel Yöneticiliği Pazarlama Politika ve Ekonomi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rekreasyon Sağlık Yönetimi Sermaye Piyasası Seyahat İşletmeciliği Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Sınıf Öğretmenliği Sigortacılık Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Siyasal Bilimler Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sosyal Hizmet Sosyal ve Siyasal Bilimler Sosyoloji Spor Yöneticiliği Takı Tasarımı Tapu Kadastro Tarım Ekonomisi Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Tarih Öncesi Arkeolojisi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tekstil Tasarımı Tekstil ve Moda Tasarımı Turizm İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Türk İslam Arkeolojisi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Uluslararası Finans Uluslararası Finans ve Bankacılık Uluslararası Girişimcilik Uluslararası İlişkiler Uluslararası İşletme Yönetimi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Yerel Yönetimler Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Yönetim Bilimleri Programları Yönetim Bilişim Sistemleri

YKS 2 yıllık eşit ağırlık bölümleri

Arıcılık Atçılık ve Antrenörlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Bağcılık Bahçe Tarımı Bankacılık ve Sigortacılık Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgi Yönetimi Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Çevre Temizliği ve Denetimi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Deniz Brokerliği Deniz ve Liman İşletmeciliği Dış Ticaret Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Emlak ve Emlak Yönetimi Endüstriyel Tavukçuluk Eser Koruma Et ve Ürünleri Teknolojisi Ev İdaresi Fındık Eksperliği Fidan Yetiştiriciliği Grafik Tasarımı Hava Lojistiği İç Mekan Tasarımı İkram Hizmetleri İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Kooperatifçilik Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kültür Balıkçılığı Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Lojistik Maliye Mantarcılık Marina İşletme Marina ve Yat İşletmeciliği Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Mimari Restorasyon Moda Yönetimi Moda Tasarımı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Ormancılık ve Orman Ürünleri Otobüs Kaptanlığı Özel Güvenlik ve Koruma Pazarlama Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Peyzaj ve Süs Bitkileri Posta Hizmetleri Raylı Sistemler İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Turizmi İşletmeciliği Sahne ve Dekor Tasarımı Seracılık Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Sosyal Güvenlik Sosyal Hizmetler Spor Yönetimi Su Altı Teknolojisi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süt ve Ürünleri Teknolojisi Tapu ve Kadastro Tarım Tarımsal İşletmecilik Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Tarla Bitkileri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuk Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri Uçuş Harekat Yöneticiliği Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Yat İşletme ve Yönetimi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması

4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması aşağıdaki gibidir:

Tıp Fakültesi: 527,444

Diş Hekimliği Fakültesi: 518,224

Eczacılık Fakültesi: 507,407

Hukuk Fakültesi: 489,063

Mühendislik Fakültesi: 481,425

Mimarlık Fakültesi: 473,863

İktisat Fakültesi: 466,301

İşletme Fakültesi: 458,739

Psikoloji Fakültesi: 451,177

Hemşirelik Fakültesi: 443,615

Başarı sıralaması nedir?

Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir sınavda aldığı puana göre diğer öğrenciler arasında elde ettiği sıralamasıdır. Başarı sıralaması, öğrencilerin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktördür.

Başarı sıralaması her yıl değişir mi?

Başarı sıralaması, her yıl değişir. Bu, sınava giren öğrenci sayısının değişmesi, sınavın zorluğunun değişmesi ve sınavın ağırlığının değişmesi gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Başarı sıralaması ne işe yarar?

Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktördür. Ancak, başarı sıralaması tek başına yeterli değildir. Öğrencilerin, bir programa kabul edilme şansını artırmak için diğer faktörleri de dikkate almaları gerekir. Bu faktörler, öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir.

Başarı sıralaması, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini planlamalarında da önemli bir faktördür. Yüksek başarı sıralamasına sahip öğrenciler, daha iyi üniversitelere kabul edilme şansına sahip olurlar. Bu, öğrencilerin daha iyi bir eğitim almalarına ve daha iyi bir kariyere sahip olmalarına yardımcı olur.

En İyi Eşit Ağırlık Meslekleri

Hukuk

Hukuk bölümü TM-3 puanı üzerinden öğrenci almaktadır. Hukuk bölümünün amacı topluma bireylerin birbirleriyle, devletle veya devletlerin ilişkilerini düzenleyen yasaların düzenlenmesi sırasında oluşan anlaşmazlıkları çözmek ve bu alanda hukukçuları yetiştirmektir. 4 yıllık lisans bölümünü tamamlayan öğrenciler daha sonra yaptıkları stajların konusuna göre hakim, savcı veya avukat olarak çalışmaya başlamaktadırlar. Bazı kişiler ise danışman olarak görev yapmaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olan kişilerin iş imkanları ise oldukça geniş bir kapsamdadır. Hukuk bölümü toplamda 4 yıl okunmaktadır. 1 yılda staj süresi bulunur. 4 yıl boyunca Hukuk bölümünde bulunan tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Hukuk bölümünü bitirip diplomalarını alabilirler.

İktisat

Ekonomik kaynakların kullanımından mal ve hizmetlerin üretimlerine, gerekli fiyat politikalarından para ve tüketim sirkülasyonlarına olmak üzere birçok unsuru içerisinde barındıran ve çok geniş bir yelpazeye sahip alana iktisat denmektedir.

Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe kendilerine yer bulan iktisat mezunları para ve ekonomiyi içeren tüm mesleklerde çalışabilmektedir. İşletmelerin muhasebe bölümleri olmak üzere bankalarda ve çeşitli bakanlıklarda ve bağlı birimlerinde iş bulabilmektedirler. Alanı geniş ve önü kapanmayacak bölümlerden bir tanesidir. Ancak burada kariyer ve kendini ispatlamak önemlidir.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler bölümü savaş, nükleer silahların yayılması, terörizm, dış politika, ticaret ve ekonomi gibi konuların incelenmesini içeren bir bölümdür. Uluslararası İlişkilere geniş bir kapsamda bakıldığında ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji gibi alanları kullanılarak disiplinler arası yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası İlişkiler bölümü eşit ağırlık kategorisinde tercih edilmektedir. 4 yıllık lisans bölümü olan Uluslararası İlişkiler bölümü adını Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı pek çok isim ile karşılaşmanız mümkündür.

Psikoloji

Psikoloji bölümü üniversitelerde lisans olarak eğitim verilen toplam süresi 4 yıllık olan, psikolog ihtiyacının karşılanması amacı ile oluşturulmuş olan bir üniversite bölümüdür. Psikoloji bölümüne yönelik özel dersler de yer almaktadır. Bu bölümden mezun olmuş ve mesleği icra eden kişilere de psikolog unvanı verilmektedir. Psikoloji bölümünden yandal programlarına da başvuru yapmak mümkündür. Böylelikle çift anadal yapma şansı bulunur.

Psikoloji bölümü mezunları "psikolog" unvanı alırlar. Bu şekilde psikolog arayan kliniklerde çalışabilirler. Hem özel sektörde hem de kamuda çalışma şartları bulunmaktadır. Kamuda çalışmak için ise mutlaka KPSS sınavına girmek gerekir. KPSS sınavından gerekli puanı aldıktan sonra kamuda "Psikolog" unvanı ile görev alabilirler.

Psikoloji bölümü mezunları aynı zamanda özel sektörde de çalışabilirler. Özel sektörde psikolog kliniklerinde çalışabilirler. Aynı zamanda psikoloji bölümü mezunları kendi kliniğini de açabilirler. Kendi kliniğini açarak bu şekilde "psikolog" unvanını icra edebilirler.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç mimarlık ve çevre tasarımı disiplinler arası olan bir bölümdür. Canlılar için yaşanılabilecek en güzel mekanları oluşturmak ve çevrenin gerekli dizaynını oluşturma eğitimini veren bir bölümdür. İç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü lisans eğitimi toplam 4 yıldır.