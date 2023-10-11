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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden Eskişehir’de pus ve sis uyarısı!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de sabah ve akşam saatlerinde pus ve sisin etkili olması bekleniyor. Rapora göre hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülürken, sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacağı öngörüldü. Ayrıca raporda, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadiselerinin görüleceği belirtildi. Eskişehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:31 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Eskişehir 5 günlük hava durumu

Eskişehir 5 günlük hava durumu

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir ve bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Rapora göre hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülürken, sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacağı öngörüldü. Eskişehir 5 günlük hava durumu haberimizde.

ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Eskişehir 5 günlük hava durumu için

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLACAK

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir ve bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Rapora göre hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülürken, sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacağı öngörüldü.

Ayrıca raporda, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadiselerinin görüleceği belirtildi. Yayımlanan tahminlerine göre Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 25 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük ise 16 derece ile Han ilçesinde olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yayımladığı raporda rüzgârın ise bölge genelinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette; Bursa’nın kuzey ve batı kesimleri ile Kütahya’nın batı kesimlerinde yine aynı yönlerden zaman zaman kuvvetli bir şekilde eseceği tahmininde bulundu.




#Eskişehir
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
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