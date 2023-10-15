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Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Eskişehir merkez ve güneybatı kesimleri ile Kütahya merkez ve güneydoğu kesimlerinin sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En düşük hava sıcaklığının 20 derece ile Mihalıççık ve 21 derece ile Han ilçelerinde olması bekleniyor. Eskişehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:25 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Eskişehir 5 günlük hava durumu

Eskişehir 5 günlük hava durumu

’de merkez ve güneybatı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji öğle saatlerinden sonra Eskişehir merkez ve güneybatı kesimleri ile Kütahya merkezde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Eskişehir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESKİŞEHİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Eskişehir 5 günlük hava durumuna bakmak için

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Konya’nın batısı, Tokat ve Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Akdeniz, Malatya, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Kayseri’nin güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



#Eskişehir
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#hava durumu
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