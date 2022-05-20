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Meteroloji uyardı: Zirai don geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge için zirai son ve kırağı uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının 5 ile 7 derece artarak mevsim normallerine çıkması beklendiği belirtilen iller arasında bulunan Eskişehir'in hava durumu nedir? İşte, çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli olması gereken Meteroloji'den gelen uyarının detayları.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Eskişehir hava durumu: Meteorolojiden zirai don uyarısı
Eskişehir hava durumu: Meteorolojiden zirai don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için zirai don ve kırağı bekleniyor. İşte, haberin detayları.

METEROLOJİ UYARIYOR: ESKİŞEHİR'DE ZİRAİ DON RİSKİ

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 5 ile 7 derece artarak mevsim normallerine çıkması beklendiği belirtildi. Bölgede genelinde az bulutlu ve açık havanın olacağı tahmin edilirken, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede iç ve yüksek kesimlerinde en düşük sıcaklıkların yer yer 0 derece civarında ve altında olması bekleniyor. Öte yandan açıklamada, hafif zirai don ve kırağı riskine karşı tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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