Eskişehir seçim sonuçları
AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi
1- Fatih Dönmez
2- Ayşen Gürcan
3- Ali Demirel
4- Hakan Çizmelioğlu
5- Pınar Turhanoğlu Gücüyener
6- Derya Çıraklı
CHP Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
İbrahim Arslan
Abdülkadir Adar
İpek Çelik
Aysu Bahar Gürlek
MHP Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi
1 BÜLENT MAŞAOĞLU
2 LEMAN SİVRİ
3 MUHAMMED BAHADIR AYAS
4 MUSTAFA ENES SÜZEN
5 EMRE KARABACAK
6 OĞUZHAN ÜNAL
İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları
1- İdris Nebi Hatipoğlu
2- Özlem Ayrancı
3- Melih Aydın
4- Bülent Öndeş
5- Hakan Kaymak
6- Yağmur Gürsöğüt
Yeniden Refah Partisi Eskişehir milletvekili adayları
OSMAN MANDACI
EMRAH ALTUN
DİNÇ BİÇER
DEFNE ARSLAN
RAMAZAN UYLAŞ
AYDAN AY
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 46.5’ini alırken, Muharrem İnce Eskişehir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 41.1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9.7’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 1,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini aldı.
Eskişehir milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Eskişehir oy oranı % 48,7 olurken, AK Parti 3, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38,8’ini alarak 3 milletvekili (CHP 2, İYİ Parti 1) çıkardı.
Eskişehir’de hangi parti ne kadar oy aldı? Eskişehir’de hangi parti kazandı?
- AK Parti % 38.8
- CHP % 32,3
- İYİ Parti % 13,2
- MHP % 9,9
- HDP % 4,3
Eskişehir yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yılmaz Büyükeşren oyların % 52,30’unu alırken, AK Parti adayı Burhan Sakallı ise oyların % 45,14’ünü aldı.
Eskişehir İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- CHP % 48,32
- AK Parti % 42,68
- İYİ Parti % 2,29
- BBP % 1,67
- MHP % 1,30
14 Mayıs 2023 Eskişehir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.