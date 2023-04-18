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Eskişehir seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Eskişehir seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 26 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Eskişehir seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Eskişehir milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kimde, hangi partide? İşte Eskişehir seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

18:24 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Eskişehir seçim sonuçları

Eskişehir seçim sonuçları

, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve
Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
dahilinde açıklanacak.
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri
ne ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte
Eskişehir seçim sonuçları
na ilişkin haberin detayları.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi

1- Fatih Dönmez

2- Ayşen Gürcan

3- Ali Demirel

4- Hakan Çizmelioğlu

5- Pınar Turhanoğlu Gücüyener

6- Derya Çıraklı

CHP Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

İbrahim Arslan

Abdülkadir Adar

İpek Çelik

Aysu Bahar Gürlek

MHP Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi

1 BÜLENT MAŞAOĞLU

2 LEMAN SİVRİ

3 MUHAMMED BAHADIR AYAS

4 MUSTAFA ENES SÜZEN

5 EMRE KARABACAK

6 OĞUZHAN ÜNAL

İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları

1- İdris Nebi Hatipoğlu

2- Özlem Ayrancı

3- Melih Aydın

4- Bülent Öndeş

5- Hakan Kaymak

6- Yağmur Gürsöğüt

Yeniden Refah Partisi Eskişehir milletvekili adayları

OSMAN MANDACI

EMRAH ALTUN

DİNÇ BİÇER

DEFNE ARSLAN

RAMAZAN UYLAŞ

AYDAN AY

Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 46.5’ini alırken, Muharrem İnce Eskişehir Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 41.1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9.7’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 1,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,8’ini aldı.

Eskişehir milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Eskişehir oy oranı % 48,7 olurken, AK Parti 3, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38,8’ini alarak 3 milletvekili (CHP 2, İYİ Parti 1) çıkardı.

Eskişehir’de hangi parti ne kadar oy aldı? Eskişehir’de hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 38.8
  2. CHP % 32,3
  3. İYİ Parti % 13,2
  4. MHP % 9,9
  5. HDP % 4,3

Eskişehir yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yılmaz Büyükeşren oyların % 52,30’unu alırken, AK Parti adayı Burhan Sakallı ise oyların % 45,14’ünü aldı.

Eskişehir İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. CHP % 48,32
  2. AK Parti % 42,68
  3. İYİ Parti % 2,29
  4. BBP % 1,67
  5. MHP % 1,30

14 Mayıs 2023 Eskişehir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.

Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli - 24 Haziran 2018

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AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

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