Eskişehir seçim sonuçları
2023 seçimi Eskişehir sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Eskişehir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Eskişehir milletvekilleri burada yer alacaktır.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi
1- Fatih Dönmez
2- Ayşen Gürcan
3- Ali Demirel
4- Hakan Çizmelioğlu
5- Pınar Turhanoğlu Gücüyener
6- Derya Çıraklı
CHP Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
İbrahim Arslan
Abdülkadir Adar
İpek Çelik
Aysu Bahar Gürlek
MHP Eskişehir Milletvekili Adayları 14 Mayıs 2023 Aday Listesi
1 BÜLENT MAŞAOĞLU
2 LEMAN SİVRİ
3 MUHAMMED BAHADIR AYAS
4 MUSTAFA ENES SÜZEN
5 EMRE KARABACAK
6 OĞUZHAN ÜNAL
İYİ Parti Eskişehir milletvekili adayları
1- İdris Nebi Hatipoğlu
2- Özlem Ayrancı
3- Melih Aydın
4- Bülent Öndeş
5- Hakan Kaymak
6- Yağmur Gürsöğüt
Yeniden Refah Partisi Eskişehir milletvekili adayları
OSMAN MANDACI
EMRAH ALTUN
DİNÇ BİÇER
DEFNE ARSLAN
RAMAZAN UYLAŞ
AYDAN AY
2018 Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2018 Eskişehir milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Eskişehir oy oranı % 48,7 olurken, AK Parti 3, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 38,8’ini alarak 3 milletvekili (CHP 2, İYİ Parti 1) çıkardı.
2018 Eskişehir'de hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 38.8
- CHP % 32,3
- İYİ Parti % 13,2
- MHP % 9,9
- HDP % 4,3
2019 Eskişehir yerel seçim sonuçları
CHP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yılmaz Büyükeşren oyların % 52,30’unu alırken, AK Parti adayı Burhan Sakallı ise oyların % 45,14’ünü aldı.
2019 Eskişehir İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- CHP % 48,32
- AK Parti % 42,68
- İYİ Parti % 2,29
- BBP % 1,67
- MHP % 1,30
14 Mayıs 2023 Eskişehir cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları bu sayfada yer alacaktır.
Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları Türkiye Geneli - 24 Haziran 2018
Milletvekili Seçim Sonuçları Türkiye Geneli
31 Mart 2019 Türkiye Geneli Yerel Seçim Sonuçları
Eskişehir tarihçe
Eskişehir'de (Doryleaum) ilk yerleşim M.Ö.3500 yıllarına dayanır. Şehir Hititlerin, Friglerin, Perslerin, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların ve Osmanlıların hakimiyetine geçmiştir.
İsa'dan önce birinci bin yılda Porsuk Nehri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulan Eskişehir Türkiye'nin en önemli yol kavşaklarından birisidir.
Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi tarihi kişileri yetiştiren Eskişehir Lületaşı, çeşitli haslıklara iyi gelen sıcak su kaynakları ile de ünlüdür.
Eskişehir kültürel zenginliği kadar doğal güzellikleri, mutfağı ve alışveriş olanakları ile önemli bir turizm çekim merkezi olmayı hedeflemektedir.
Eskişehir ilçeleri:
Eskişehir ilinin ilçeleri; Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar'dır.
İlçenin Üçler tepesinin doğuya bakan yamaçları üzerinde 150 m. yüksekliğindeki 1207-1208 tarihlerinde 1.Alaattin Keykubad'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılan Seyyit Battal Gazi Külliyesi (cami, türbe ve imarethaneler) yer almaktadır. 1511-1517 tarihleri arasında Osmanlılar tarafından eklenen medrese binaları ilçenin tarihi dokusunu zenginleştirmiştir. İlçeye 7 km. uzaklıktaki Arslanbeyli Köyü'nde yer alan Sücaeddin-i Veli Türbesi, İki Çeşme mahallesinde Selçuklu Hamamı'nı önemli tarihi eserler arasında saymak mümkündür.
İlçenin en önemli tarihi eserlerinden birisi olan Haznedar Cami ilçe merkezindedir. Anadolu Selçuklularından Hazinedar (Maliye Nazırı) olan Necibiddin Mustafa'nın kendi adına yaptırdığı caminin içerisi minyatürlerle doludur. Merkezde yer alan diğer bir önemli camide Selçuklu mescidi yıkılarak Hicri 898 yılında Şeyh Baba Yusuf tarafından yaptırılan Kurşunlu Camisi'dir. Caminin zarif bir minaresi ve önünde çeşmesi vardır.