Eskişehir, Isparta, Burdur, Afyon TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura heyecanı başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Peki, TOKİ Eskişehir, Afyon, Isparta, Burdur kura çekimi ne zaman, çekiliş tarihi belli oldu mu?

Eskişehir, Isparta, Burdur, Afyon TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TOKİ 250 bin sosyal konut kuraları Şırnak ve Ardahan kuraları ile başladı. Etaplar halinde çekilişi devam eden konut kuralarında altıncı etap ile devam ediliyor. TOKİ 6. etap kuraları 13 Ocak 2023 Cuma günü Eskişehir’de başlayacak. 12-24 Ocak TOKİ TOKİ Eskişehir, Mersin, Bilecik , Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta kura çekilişleri gerçekleştirilecek.

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Eskişehir TOKİ kuraları ne zaman?

TOKİ Eskişehir kuraları 13-14 Ocak'ta çekilecek.

Isparta TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

Isparta TOKİ kuraları ise 23-24 Ocak'ta çekilecek.

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Eskişehir, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ CANLI YAYIN EKRANI

Eskişehir TOKİ konutları nereye hangi ilçeye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Eskişehir'e 2 bin 499 konut kontenjanının ayrıldığı bildirildi. Odunpazarı, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi’’ye konutlar yapılacak.

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TOKİ Antalya’da nereye konut yapacak?

- SERİK

- MERKEZ

- MANAVGAT

- KAŞ

- GAZİPAŞA

- DÖŞEMEALTI

- İBRADI

Isparta TOKİ konut yerleri

Atabey Gelendost Gönen Keçiborlu Kuleönü Merkez Sav Senirkent Yalvaç Yenişarbademli

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ konut, arsa ve işyeri başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek?

TOKİ ilk evim başvuruları 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde başvurula sona erecek. TOKİ ilk evim arsa başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde başlayacak ve 7 Kasım 2022 tarihinde sonlanacak. Yine aynı şekilde TOKİ ilk iş yerim başvuruları ise yine 10 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 7 Kasım 2022 tarihinde bitecek.

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TOKİ işyeri başvuru şartları

TC vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmak

Proje il nüfusuna kayıtlı olmak ya da o il sınırları içinde faaliyet gösteriyor olmak

İş Yeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığını gösteren nace kodu vb. bilgileri gösteren belgeler

Kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanının olmaması

TOKİ işyeri başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ ilk iş yerim başvuru ücreti 2000 TL’dir.

TOKİ işyeri başvurusu nasıl, nereye yapılır?

TOKİ ilk iş yerim projesine başvurmak isteyenler 2000 TL’lik bir bedelle 10 Ekim 2022-7 Kasım 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden, İl Merkezlerinde bulunan Halk Bankası’ndan, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden başvurabilecekler.

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TOKİ başvuru iadeleri ne zaman, nasıl yapılacak?

Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

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Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

ÖZGÜN TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?