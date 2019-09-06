Sebep olanların yanına kalmasın
EŞLEŞMEMİŞ

Sebep olanların yanına kalmasın

Zeytinburnu HDP İlçe Başkanlığında kandırılarak terör örgütü PKK’ya katılan Halit Aydın’dan 4 yıldır haber alınamıyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Mehmet Aydın

Mehmet Aydın

17 yaşındaki oğlunun yaz tatillerinde çalıştığı tekstil atölyesinde HDP’lilerle arkadaşlık etmeye başladığını anlatan baba Mehmet Aydın, “15 yaşında HDP eylemleri, saz kursu, Kürtçe dersi derken oğlum değişmeye başladı. Mayıs 2015’te ise tüm iletişim cihazlarını evde bırakarak dağa gitti. O günden bu yana oğluma ulaşmak için çalmadık kapı bırakmadım ama hiçbir sonuç alamadım” diye konuştu.

HDP EYLEMİNDEN SONRA GİTTİ

Halit Aydın
Halit Aydın

Bir gün karakoldan çağrılan baba Aydın esas şoku ise oğlunun ‘PKK militanına dönüştüğünü’ polis memurlarından öğrendiğinde yaşadı. “Oğlum HDP eylemlerinde sağa sola taş atanlara liderlik ediyormuş” diyen acılı baba, “Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çekti gitti. Halit’in fotoğrafını daha sonra Zeytindalı Harekatında ÖSO askerlerinin yakaladığı teröristlerin arasında gördük. Ne öldüğünü ne de yaşadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

BENİMLE DALGA GEÇTİLER

  • Baba Aydın, “Rabbim kim sebep olduysa yanına bırakmasın. Dört dörtlük bir çocuktu, telefonundaki tüm numaraları aradım. ‘Bana Halit’i vereceksiniz’ dedim. Benimle dalga geçtiler” dedi.

Nöbet büyüyor: 11 anne evladını bekliyor
Nöbet büyüyor: 11 anne evladını bekliyor

Terör örgütü PKK'nın HDP yardımıyla dağa kaçırdığı oğlunu, HDP il binası önünde gerçekleştirdiği 4 günlük eylem sonucu teröristlerden geri alan Hacire Akar ile başlayan tepkiler, günden güne büyüyor.Çocuklarının geri gelmesi için mücadele eden ailelere yenisi eklendi. Anne Aysel Koyun, oğlu Neşat Koyun'un 4 yıl 7 ay 21 gün önce kaçırıldığını söyleyerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde eyleme katıldı.Ailelerine yiyecek getiriyorlarÖte yandan HDP binasının önünde eylem yapan aileler her geçen artarken, onlara destek de büyüyerek devam ediyor. Bölgede yaşayan halk olmak üzere çok sayıda kişi, ailelere yiyecek ve içecek getiriyor.Diyarbakırlı bir annenin isyanı: HDP Kandildir. Çocuklarımız HDP’nin elinde.Çocukları dağa kaçırılan aileler eylemlerini sürdürüyor. pic.twitter.com/B67dxWIWVs"Benim oğlum dağda, seninki Fransa'da"Diyarbakır'da HDP binası önünde başlatılan eyleme, dağa kaçırılan 17 yaşındaki Yusuf Begdaş'ın babası Celil Begdaş da katıldı. Acılı baba HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait olduğunu iddia ettiği fotoğrafları il binasına asarak "Benim oğlum dağda onun oğlu Fransa'da" diye tepki gösterdi.Evlat nöbeti büyüyor: Eyleme yeni aileler katılıyorHDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önü aileler ve destekçileriyle doldu taştı. Evlat nöbetine katılan Meryem Savur oğlu Fırat için, Sebiha Balta da oğlu Arafat için eyleme başladı.Video: Acılı anneden ünlülere çağrı: Cem Yılmaz, Tarkan...Derneklerin maskesi düştüGezi olaylarından bu yana her türlü protesto eyleminde meydanlara inen kadın derneklerinin bazıları, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan anneleri görmezden geldi. PKK’ya en net karşı duruşu sergileyen anneleri sahipsiz bırakan bazı dernekler, “Alanımız olmadığı için görüş veremiyoruz” demekle yetindi.Evlat nöbeti büyüyor: Eyleme yeni aileler katılıyorEvlat nöbetiEvlatları dağa kaçırılan aileler TVNET mikrofonuna konuştu

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