Twitter, Suudi ve Mısır merkezli propaganda hesaplarını kapattı. Platform hesapların Türkiye ve Katar'a saldırı için oluşturulduğunu duyurdu.

Twitter, bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli hesapların Türkiye’ye ve Katar’a yönelik sistematik saldırılar yaptığını duyurup bu hesapları kaldırdığını açıkladı. Suudi, Mısır hükümetlerinin manipülasyon yapmak için açtığı binlerce hesap kapatıldı.

Twitter, platformlarda yanlış bilgi yayan ve nefret söylemi oluşturan hesapları inceleme altına almıştı. Bu hesapların Twitter’ın politikalarını ihlal ettiği tespit edildi. Bunun platformdaki güvene dayalı paylaşımları zayıflatmaya yönelik hedefli bir girişim olduğunu düşünen Twitter platforma duyulan güveni zedeleyen kullanıcıları sildi.

Mısır merkezli El Fagr ağında 2,541 hesap silinirken bu hesapların Mısır devleti tarafından; İran, Katar ve Türkiye'yi hakkında iftira niteliğinde yorumlar yapmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

Twitter, "Edindiğimiz bilgiler Mısır hükümetinin bu hesapları yönlerdiğini gösteriyor’’ açıklamasında bulundu.

Twitter ayrıca; Suudi Arabistan devletince yönlendirilen; Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri övüp Yemen'deki Katar ve Türk faaliyetlerini eleştiren içeriğe sahip birden fazla ülkeden faaliyet gösteren 5.350 hesabı kapattı. Bu hesapların farklı müslüman ülkelerden kimlikler yaratılarak kullanıldığı ortaya çıktı. Hesapların; Faslı, Pakistanlı, Afgan kimlikleriyle başka ülke vatandaşlarının Türkiye’ye dair negatif fikirleri varmış gibi tivitler attıkları ve söz konusu ülkelerdeki kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı güttükleri belirlendi.

Sırbistan iktidar partisini ve liderini tanıtmak için çalışan toplam 8.558 hesap da kaldırıldı. Honduras Cumhurbaşkanı’nın tivitlerini tek bir merkezden retivitleyen 3104 hesabın da kapatıldığı açıklandı.