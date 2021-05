EURO 2020 Nerede Oynanacak? (2021)

EURO 2020 UEFA Avrupa Futbol Turnuvası 12 Haziran'da Roma Olimpiyat stadında İtalya - Türkiye maçıyla başlayacak. 12 ülkede oynanacak turnuva koronavirüs salgını altında oynanacak. Avrupa'da bazı ülkelerde statlara taraftarlar alınmaya başlandı. Peki EURO 2020 nerede ne zaman oynanacak? EURO 2020'de hangi ülkeler ev sahipliği yapacak? İşte EURO 2020'ya dair tüm detaylar.

EURO 2020 EV SAHİBİ HANGİ ÜLKELER?

Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'da 12 şehirde oynanacak.

EURO 2020'DA KAÇ TAKIM OYNAYACAK?

Euro 2020'da 24 takım oynayacak.

EURO 2020 HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

Tarih: 11 Haziran - 11 Temmuz 2021

EURO 2020 HANGİ ÜLKEDE OYNANACAK?

Açılış maçı, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Çeyrek final maçlarının oynanacağı kentler ise Saint-Petersburg, Münih, Bakü ve Roma. 7 ve 8 Temmuz'daki yarı final karşılaşmları ile 12 Temmuz'daki final maçı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

REKLAM

TÜRKİYE'NİN EURO 2020 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye-İtalya maçının oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'na, kapasitesinin en az yüzde 25'i kadar seyirci alınması öngörülüyor. Roma Olimpiyat Stadı'nda ayrıca 16 Haziran'da İtalya-İsviçre, 20 Haziran'da İtalya-Galler ve 3 Temmuz'da da bir çeyrek final maçı oynanacak

Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

AY-YILDIZLILARIN MAÇ TAKVİMİ

12 Haziran İtalya (Roma)

17 Haziran İsviçre (Bakü)

21 Haziran Galler (Bakü)

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

REKLAM

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

İdmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran futbolcular, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.

İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Milli futbolcuların EURO 2020'deki ilk hedefi İtalya maçı

Fransa'nın Lille takımında şampiyonluk kazanmalarının ardından A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampına katılan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış karşılaşması İtalya maçından iyi bir sonuçla ayrılarak, turnuvaya iyi başlamak istediklerini söyledi.

REKLAM

Burak, Yusuf ve Zeki, milli takımın Antalya'da kamp yaptığı Regnum Carya Golf Spa Resort'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"A Milli Takım, milli forma her şeyin üzerinde." sözleriyle basın toplantısına başlayan milli takım kaptanı Burak Yılmaz, "Kulübümüzde ne kadar büyük bir başarı yakalasak da orada yakaladığımız başarının üzerinde duygularla buraya geliyoruz. Buradaki hayallerimiz başka oluyor, çok güzel bir ortam var her zamanki gibi. Ailelerimiz de kampa dahil oldu belirli süreliğine o da bizi mutlu etti. Hocamıza teşekkür ediyoruz, bizi rahat ettirmek ve mutlu etmek adına her zaman yanımızda. İki gün dinlenmemiz olduktan sonra tekrar hedeflerimiz doğrultusunda konsantre olup kampımıza başlayacağız. Her şey yolunda mutlu, sağlıklı, huzurluyuz. İnşallah başarılı bir sürecin başladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.