Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan’ı ağırlıyor. Kritik maçta A Milli takım galibiyet için sahaya çıkıyor. Milliler grupta maç fazlasıyla 9 puanla lider konumda bulunuyor. Peki, Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
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CANLI SKOR
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE
1 Mert Günok
2 Zeki Çelik
3 Merih Demiral
14 Abdülkerim Bardakçı
5 Salih Özcan
6 Orkun Kökçü
10 Hakan Çalhanoğlu
20 Ferdi Kadıoğlu
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Barış Alper Yılmaz
17 Cengiz Ünder
ERMENİSTAN
1 Ognjen Cancarevic
3 Varazdat Haroyan
4 Georgi Harutyunyan
5 Styopa Mkrtchyan
6 Uguchukwu Iwu
8 Eduard Spertsyan
10 Lucas Zelarrayan
17 Grant-Leon Mamedova
20 Artak Dashyan
21 Nayair Tiknizyan
14 Norberto Briasco