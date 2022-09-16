Satılık ve kiralık ev fiyatları düşecek mi?

Ev fiyatlarındaki seyir vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayının başında yaptığı açıklamayla, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını ilk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin başvuruları başladı. TOKİ konut projesinin açıklanmasının ardından milyonlar kira ve konut fiyatlarının nasıl düşeceğini, rakamların nasıl aşağı yönlü seyredeceğini merak ediyor.

EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarıyla ilgili olarak konuştu. Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini verdiler. Cumhurbaşkanımız Antep’e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep'imize TOKİ eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yapacağı 3 bin 500, Şahinbey Belediyemizin inşa edeceği 1500 konutla beraber toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz. Tabii bizim şu anda Antep'in dört bir yanında 50 ve 100 bin sosyal konut projemizdeki 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 yeni yuvamızı da eklediğimizde Antep'imize 43 bin 500'den fazla konut kazandırmış olacağız. İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın, bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.

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SATILIK VE KİRALIK EV FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa Yenişafak’a yaptığı değerlendirmede, açıklanan sosyal konut projesinin ardından, fiyatlarda bir gevşeme yaşanacağını ve yılbaşından sonra ev kiralarında yüzde 25-30 gibi bir düşüş beklediklerini söyledi.

Aşa, "Sosyal konut projesini çok olumlu karşıladık. Açıklanan rakamlar da gayet makul. Bu projenin, konutun dışında da birçok sektöre katkısı olacak. Yılbaşından sonra kiralarda yüzde 25-30’luk bir düşüş bekliyoruz" diye konuştu. Öğrencilerin gelmesiyle, eylül-ekim aylarında rakamlarda bir yükselme beklediklerini ama bu artışın yaşanmadığını belirten Nizameddin Aşa, şunları söyledi:

"Okulların açılmasıyla, evlere yoğun talebin artması sonucu, kötü bir tablo bekliyorduk ama bu olmadı. Öğrenciler gelmeye başladı ama fiyatlar hemen hemen aynı seyrediyor diyebilirim. Okul telaşının olduğu, öğrencilerin geldiği bu geçici dönemi de atlattığımızda 2O23'ün başında fiyatlarda bir düşüş bekliyorum.”

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“PSİKOLOJİK ALGI KIRILMAK ÜZERE”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 2023-2028 arasındaki beş yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yerini hedeflediğini söyledi. Erdoğan, projenin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin altyapılı konut arsasını ve 10 bin iş yerini ise iki yılda bitirmeyi planladıklarını belirtti.

BBC’de yer alan demecinde ise Aşa, “Fiyatlara etkinin, şimdiden oluşmasını bekliyor musunuz?” sorusuna “toplumsal psikolojiye” işaret ederek yanıt veriyor:

“Toplumsal bir psikoloji var ve o psikolojiyi şu anda devlet kırmak üzere. Mal sahiplerinin ‘Başka ev yok, bana muhtaçsınız’; müteahhitlerin ‘Ben yapmasam yer bulamazsınız’ gibi (anlayışlarından) psikolojik bir baskı oluştu. Bu olaylar, en azından bunu bile şu anda kırmak üzere ve o da etkili olacak diye düşünüyorum. Fiyatlar özellikle ikinci ellerde sebepsiz yere yükseldi. Hiçbir maliyet artışı yok iken, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık binaların fiyatlarının üçe, dörde katladığını gördük. Bunlar tamamen piyasa üstündeki o psikolojik baskıdan oluşuyor. Bunların ben daha ılımlı hale geleceğini düşünüyorum.”

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