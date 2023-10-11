Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında ise Bakan Işıkhan, “5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek. Bu da ev hanımlarının yıpranmasına ve zarar görmesine neden olan faktörlerin azalmasını sağlayabilir. En azından emeklilik hakkına sahip olacaklar. Birçok şehir buluşmasında ev hanımlarından bu tepkileri aldık, bu düzenlemeyi dört gözle bekliyorlar. İnşallah bütçe disiplini doğrultusunda ev hanımlarına yönelik bu müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zaman içerisinde verir. Biz de çalışmalarımıza başladık. Burada çocuk sayısına bağlı olarak, engelli çocuğunun olup olmamasına bağlı olarak farklı formüller olabilir” diye konuştu.