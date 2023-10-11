Ev hanımlarına emeklilik
Ev hanımlarına emeklilik yasasını bekleyen milyonlarca kadın, açıklanan son gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi'yle müjdesini verdiği ev hanımlarına emeklilik şartlarını kapsayanlar, 3'de 1'lik prim desteğini devlet ödemesi ile emeklilik hakkı kazanabilecekler. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan "İnşallah bütçe disiplini doğrultusunda ev hanımlarına yönelik bu müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zaman içerisinde verir." dedi. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvurular ne zaman? İşte, ev hanımlarına emeklilik başvuruları hakkında bilgiler.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN GELECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi.
Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi hakkında ise Bakan Işıkhan, “5 yıllık dönem içerisinde ev hanımlarına yönelik bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek. Bu da ev hanımlarının yıpranmasına ve zarar görmesine neden olan faktörlerin azalmasını sağlayabilir. En azından emeklilik hakkına sahip olacaklar. Birçok şehir buluşmasında ev hanımlarından bu tepkileri aldık, bu düzenlemeyi dört gözle bekliyorlar. İnşallah bütçe disiplini doğrultusunda ev hanımlarına yönelik bu müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanımız ilerleyen zaman içerisinde verir. Biz de çalışmalarımıza başladık. Burada çocuk sayısına bağlı olarak, engelli çocuğunun olup olmamasına bağlı olarak farklı formüller olabilir” diye konuştu.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan müjdeler arasında yer alan ev hanımlarına evlilik düzenlemesi için henüz başvuru süreci ve şartlar paylaşılmadı.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Ev hanımlarına emeklilik şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.