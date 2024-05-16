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Evde bakım maaşı 16 Mayıs 2024 hangi illerde yattı? Evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Mayıs listesi merak kazandı. Paraların hesaplara yatmaya başlamasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri merak içerisinde ödemelerin hangi illerde başladığını merak edip araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç, hasta, yaşlı vatandaşlara her ay bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına her ayın 15 ile 31'i arası yatırılan ödeme desteği "evde bakım maaşı" yatırılması hak sahipleri tarafından bekleniyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 16 Mayıs 2024 evde bakım parası yatan iller sorgulama ekranı...

15:31 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:05 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Evde bakım parası
Evde bakım parası

Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Merak edilen soru nihayet cevabını buldu. Evde bakım parası ödemeleri bugün itibarıyla resmen başladı. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel 16 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşları Mayıs ayı ödemeleri tüm illerde bu ay eş zamanlı başladı. Yani 81 ilin tümünde ödeme yapıldı. Hak sahipleri bugünden itibaren paralarını hesaplarından çekebilecekler.

EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?

2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.



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Evde bakım maaşı 16 Mayıs 2024 hangi illerde yattı? Evde bakım parası sorgulama ekranı