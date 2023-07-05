Evde bakım maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemeler, 2023 Ocak zammı ile birlikte 4 bin 337 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam açıklamaları sonrası evde bakım maaşlarının ne kadar olacağı araştırılıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz" dedi.

Evde bakım aylığı ne kadar?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

Memur ve emekli zam oranı için TÜİK son veri olan Haziran 2023 enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. Enflasyon aylık bazda ise yüzde 3,92 oldu.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 4 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de 5 bin 97 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı.

Hane içinde kişi başı gelirin artık 5 bin 671 lira 20 kuruş yerine 7 bin 601 lira 55 kuruştan az olması gerekiyor.

Evde bakım maaşı kimlere veriliyor?

Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla öğrenilebiliyor.

Evde bakım maaşı başvuru şartları neler?

Evde bakım maaşı şartları devlet tarafından belirlenmiştir.

*Muhtaçlık belgesine sahip olmak

*Bakıma muhtaç olmak

*Engelli raporuna sahip olmak

*Türk vatandaşı olmak

Bu şartları sağlayan kişilere devlet tarafından evde bakım hizmeti ve evde bakım maaşı verilmektedir. Şartlar sağlanmadığı takdirde kişilerin başvuruları olumsuz sonuçlanacaktır. Başvuru esnasında doğru bilgileri vermeye ve yanlış bilgi vermemeye özen göstermek gerekir.

Evde bakım maaşı başvurusu nereye yapılır?

Evde bakım maaş başvuru yeri devlet tarafından seçilen kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edilen bu süreçte başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılmalıdır. Eğer yaşanılan ilde bu müdürlükten bulunmuyor ise ilçe müdürlüğü de kabul edilmektedir.

Evde bakım maaşı başvuru evrakları nelerdir?

Başvuru evrakları şunlardır:

*Kimlik kartı ve fotokopisi

*Başvuru formu

*Gelir durum tespit belgesi

*Engelli raporu