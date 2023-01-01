Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde. Her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi e-Devlet ve SMS ile öğrenilebiliyor. İşte 18 Ocak 2023 evde bakım parası yatan iller

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? (18 OCAK 2023)

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemeleri 15 Ocak itibarıyla başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.