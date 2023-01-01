|
Özgün
18 Ocak evde bakım maaşları yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ayın 15’inden 31’ine kadar güncellenmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşları farklı tarihlerde farklı illerde ödeniyor. Peki, 18 Ocak'ta hangi illerde evde bakım maaşı yattı? İşte detaylar...
15:47 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde. Her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi e-Devlet ve SMS ile öğrenilebiliyor. İşte 18 Ocak 2023 evde bakım parası yatan iller

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? (18 OCAK 2023)

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemeleri 15 Ocak itibarıyla başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

#evde bakım maaşı
#evde bakım parası
#bakım maaşı
#18 ocak bakım parası
15 dakika önce
default-profile-img
18 Ocak evde bakım maaşları yattı mı?
Tunç Soyer'i eleştirdiği için görevden alınan Saadet Partisi eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu AK Parti'ye katıldı
Altılı masanın adayının açıklanacağı tarih ertelendikçe erteleniyor
Bursa’da şiddetli lodosun etkisi sürüyor
Bakan Soylu'dan Ukrayna'ya taziye mesajı
Gençlerbirliği Rodin Cem Deprem'in sözleşmesini feshetti: Dün transfer edilmişti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.