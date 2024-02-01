"Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur zammına yapılan artışa göre zamlanan evde bakım maaşı ödemelerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bakan Göktaş'ın açıklamaları sonrasında ise zamlı maaşların şubat ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağı belirtilmişti. Peki Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı ayın kaçında yatar?