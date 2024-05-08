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150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak? 48 ay vadeli evlilik kredisinde son gelişme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini açıkladı. Göktaş, 150 bin TL faizsiz kredi ödemeleri için mayıs ayını işaret etti. Başvurusu onaylanan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz toplamda 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tarihler...

15:32 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:20 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Evlilik kredisi
Evlilik kredisi

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları Şubat ayında alınmaya başlamıştı. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tamamlayanlar, ödeme tarihi merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu ödemelerinin başlayacağı tarihi paylaştı. Aile ve Gençlik Fonu için başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da bir otelde düzenlenen ‘Türkiye ile Macaristan’ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli’ne katıldı.

Programda açıklamalarda bulunun Bakan Göktaş faizsiz evlilik konusuna da değinerek ödemelerin Mayıs ayı içerisinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Bakanlık olarak geliştirilen politikaların güçlü bir uygulaması olan Aile Sosyal Destek Programı ile ihtiyaçları sahada tespit ettiklerini ve bu çerçevede 7,4 milyon haneye ulaştıklarını aktaran Bakan Göktaş, “Aile içi iletişimi geliştirmek amacıyla ‘Aile Eğitim Programımızla’ 4,2 milyon kişiye, ‘Evlilik Öncesi Eğitim Programımızla’ 1,8 milyon gencimize eğitim verdik. Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek nesilleri yetiştirecek yegâne kurumun aile olduğuna inanıyoruz.

Bu kapsamda gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



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