Özgün EYTde Bağkurlu kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?
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EYT'de Bağkurlu kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?

EYT son dakika haberleri aralık ayının giriyor olmasıyla birlikte daha da hız kazandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız "dedi. 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan kişiler EYT kapsamına dahil ediliyor. Bu tarihten öncesi için borçlanma hakkı bulunuyor. Peki Bağkurlular EYT'den nasıl yararlanacak? Bağkurlu kadınlar ve erkekler için EYT prim gün sayısı kaç olacak? İşte haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadınlar ve Erkekler için BAĞKUR EYT gün sayısı, sigorta süresi ne kadar?
Bağkurlular EYT'den nasıl yararlanacak?

EYT düzenlemesi Eylül 1999 öncesi sigortalı olup da bu tarihte sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle, sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için yaş şartı getirilmesi nedeniyle emekli olamayanlara yönelik bir düzenleme olacak. ilk sigorta başlangıç tarihi 1999 eylül ayı öncesi olan ve çalışma yılını, prim gün sayısını dolduran ancak getirilen yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlara yönelik bir düzenleme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "EYT’de 1999 öncesi ve 5 bin prim gün şartını kaldırmıyoruz. EYT’den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler" dedi.

Bağkurlular EYT'den faydalanacak mı?
Bağkurlular EYT'den faydalanacak mı?

Emeklilik durumu neye göre kategorize edilecek?

  • 4 buçuk milyonu EYT’Li var, 1,5 kişi hemen emekli olabilecek durumda. Geride 3 milyon kişi daha var. Bu kişilerinin emekli olamama nedeni SSK, Bağruk ve Emekli sandığının farklı prim gün şartının olmasıdır. SSK’da kadın ve erkek 5000 gün; Bağku’da kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 gün; Emekli Sandığında kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 gün istenir. Arıca 18 yaş baz alınarak kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık sigortalılık süresi aranır.

EYT kapsamına kimler giriyor?

  • 1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı.
  • Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu.
  • 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

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