EYT’li başka bir işe girse primi artar mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşvikini devreye sokacaklarını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili 5 prim puanı düzenlemesi kesinleşti. EYT yasasıyla, emekli olanların işe devamı durumunda normal çalışanlara göre ortaya çıkan 5 puanlık prim farkı kaldırılacak.

EYT kıdem tazminatı

EYT kıdem tazminatı nasıl verilecek, bankaya mı yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere nasıl destek sağlanacağına ilişkin soruya, "Maliye Bakanımız ile bir formül üzerinde çalıştık. Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) bir destek verilerek bu desteğin doğrudan doğruya işçiye verilmesini önerdik. Başka şekilde kullanılabilir, işçiye yansımaz endişesiyle bunun doğrudan doğruya işçiye verilmesini önerdik” yanıtını verdi.

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EYT başvurusu

EYT başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

Bakan Bilgin, “EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor." dedi.

EYT’li iş değiştirirse primi artar mı?

Normal şartlarda emekli olup çalışanlar için sigorta primi 5 puan daha fazla. Şimdi bu da normal prime eşitlenecek. Ancak aynı işverinde kalma şartı aranacağı belirtiliyor. Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Naşkanı Hakan Güldağ,"Eğer A şirketinde çalışıyordunuz ve emekli oldunuz gittiniz B şirketinde çalısmaya başladınız o 5 puanlık fark yine devam ediyor olacak. Şirket değiştirirseniz o puan farkı devam ediyor olacak. Şu anki durumu şu anki çalışmaları söylüyorum" dedi. Hem tazminat ödemesi hem sigorta primi ile ilgili tüm detaylar yasa teklifi ile netleşecek.

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