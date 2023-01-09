Özgün EYTli başka bir işe girse primi artar mı?
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EYT’li başka bir işe girse primi artar mı?

EYT'de yaş sınırının kalkması sonrası artık gözler emeklilik düzenlemesinin yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Ocak Çarşamba günü esnaf ve KOBİ'lere yönelik 250 milyar liralık KGF paketini açıklayacağını duyurdu. EYT’li iş değiştirirse primi artar mı? sorusu da emeklilik düzenlemesinden yararlanacakların gündeminde. Vatandaş emekli olup başka bir şirkette işe girmesi durumunda şuanki duruma göre 5 puanlık prim farkı devam edecek. Peki EYT kıdem tazminatı nasıl verilecek, bankaya mı yatacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? EYT’li iş değiştirirse primi artar mı?
EYT başvurusu, prim ve kıdem tazminatı hesaplama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşvikini devreye sokacaklarını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili 5 prim puanı düzenlemesi kesinleşti. EYT yasasıyla, emekli olanların işe devamı durumunda normal çalışanlara göre ortaya çıkan 5 puanlık prim farkı kaldırılacak.

EYT kıdem tazminatı
EYT kıdem tazminatı

EYT kıdem tazminatı nasıl verilecek, bankaya mı yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere nasıl destek sağlanacağına ilişkin soruya, "Maliye Bakanımız ile bir formül üzerinde çalıştık. Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) bir destek verilerek bu desteğin doğrudan doğruya işçiye verilmesini önerdik. Başka şekilde kullanılabilir, işçiye yansımaz endişesiyle bunun doğrudan doğruya işçiye verilmesini önerdik” yanıtını verdi.

EYT başvurusu
EYT başvurusu

EYT başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

Bakan Bilgin, “EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor." dedi.

EYT’li iş değiştirirse primi artar mı?

Normal şartlarda emekli olup çalışanlar için sigorta primi 5 puan daha fazla. Şimdi bu da normal prime eşitlenecek. Ancak aynı işverinde kalma şartı aranacağı belirtiliyor. Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Naşkanı Hakan Güldağ,"Eğer A şirketinde çalışıyordunuz ve emekli oldunuz gittiniz B şirketinde çalısmaya başladınız o 5 puanlık fark yine devam ediyor olacak. Şirket değiştirirseniz o puan farkı devam ediyor olacak. Şu anki durumu şu anki çalışmaları söylüyorum" dedi. Hem tazminat ödemesi hem sigorta primi ile ilgili tüm detaylar yasa teklifi ile netleşecek.

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