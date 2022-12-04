Özgün Şirketlere EYT kıdem tazminatı desteği var mı, ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama 2022
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Şirketlere EYT kıdem tazminatı desteği var mı, ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama 2022

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada EYT’lilerin sorununu çözecek yasa teklifini Aralık ayı içerisinde TBMM’ye getireceklerini ve uygulamayı 2023 itibariyle başlatacaklarını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT konusunda kıdem tazminatı desteği verileceğini açıkladı. 2023'te EYT kapsamında emekli olacak olan milyonlarca vatandaş, kıdem tazminatlarını hesaplamaya koyuldu. Peki EYT kıdem tazminatı nereden nasıl ödenecek? Kıdem tazminatı hesaplama 2022 nasıl yapılır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT BUGÜN SON DAKİKA GELİŞMESİ: EYT kıdem tazminatı nereden nasıl ödenecek? EYTde kıdem tazminatı nasıl alınacak?
EYT kıdem tazminatı hesaplama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurdu.

Şirketlere EYT kıdem tazminatı desteği var mı, ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda iş dünyasının kıdem tazminatı yükü için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurdu.

İş dünyasının beklediği EYT’lilerin kıdem tazminatı ile ilgili finansman desteği ile ilgili çalışmalar başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kıdem tazminatı hesaplama 2022

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin çalıştığı son işyerinde her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret ele alınmaktadır. Eğer çalışanın tam yıl süresi dışında çalıştığı günler varsa, bu günler 30 gün üzerinden oranlama yapılarak tazminat ücreti alınır.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

  1. Çalışanın çalıştığı toplam süre belirlenir.
  2. Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı ile aldığı son brüt ücret (yol, yemek ve diğer yan ödemelerle birlikte) çarpılır.
  3. Tam yıl sürenin dışında kalan sürenin toplam gün sayısı belirlenir ve günlük brüt ücretle çarpılır.
  4. Ortaya çıkan tutardan %0,759 oranında damga vergisi kesilir ve geriye kalan tutar, kıdem tazminatı tutarını gösterir ve çalışana bu tutar ödenir.

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