EYT'liler promosyon ve ikramiye alacak mı?

EYTli ikramiye ve banka promosyonu alır mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

SGK prim farkı ve kıdem tazminatı nasıl olacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklikte yaşa takılanlar düzenlemesinde sona yaklaşıldı. EYT'de SGK prim farkı giderilecek ve kıdem tazminatı için işverene uygun kredi verilecek. Böylece hem çalışan hem de işveren desteklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin iki müjde duyurdu. Bunlardan ilki SGK prim farkıyla ilgili. Çalışanla emekli arasındaki fark eşitlenecek. EYT düzenlemesi sonrası emekli olacakların kıdem tazminatı yükü konusunda da uzlaşma sağlandı. Kıdem tazminatında, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla uygun finansman sağlanarak işverene destek olunacak. İstihdam piyasasının olumsuz etkilenmemesi için belli sektörlerde kademeli emeklilik de gündemde.

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EYT ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar çalışması, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemenin yeni yılın ilk ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranların faydalanması bekleniyor.

EYT'liler bayram ikramiyesi alır mı?

EYT’liler emekli olduklarında kendilerine emekli maaşı bağlanacak ve emekli maaşı olarak ödemelerini alacaklar. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, katıldığı programda “Emekli olduktan sonra çalışmanın önünde de engel yok. Çıkış yaptıktan sonra tekrar giriş yapabilirsiniz.” şeklinde konuştu. Erdem şunları söyledi: "Diğer yandan EYT’lilerin kıdem tazminatı almaya hakları olduğu da ifade ediliyor. Buna yıllık izin ücreti ödemeleri eklediğinde işten çıkış sırasında iki ödeme birden almaları mümkün görünüyor. Emeklilere bayramda bayram ikramiyesi de ödeniyor. Bir EYT’li şubat ayında emekli maaşını alırsa, nisan ayında ramazan bayramı ikramiyesini almaya hak kazanabilir.

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EYT'liler promosyon alacak mı?

Dolayısıyla emekli maaşı, kıdem tazminatı, izin ücreti, yeni iş yerinden maaş, banka promosyonları ve bayram ikramiyesi hesaba katıldığında bazı EYT’li emeklilerin 7’ye varan ödeme almaları muhtemel görünüyor.

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