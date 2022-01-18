EYT çıkıyor mu? EYT'de son gelişmeler!

EYT’lilerle ilgili yeni bir son dakika haberi geldi. Yıllardır belli aralıklarla gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjde geldi.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hükümetten beklenen müjdeli haber geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla (Vedat Bilgin) beraber paylaşacağız” diye konuştu. Akbaşoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında, EYT’lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını belirtti.

Akbaşoğlu, şunları söyledi: “EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz; bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini, daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ediyor ve ‘ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim’ şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyor. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama (ek zam, 3600 ek gösterge vb.) çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.”

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BAKAN BİLGİN'DEN SON EYT AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT açıklamasında bulundu;"Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3'cüsü yaş... Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var.Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel... Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Önceliklerimizi sıraladım."