Özgün EYTden emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
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EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi. Peki EYT e-Devlet başvuru nasıl yapılır? e- Devlet emeklilik başvurusu ekranı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT E DEVLET BAŞVURU EKRANI: EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır? E devlet üzerinden en hızlı, kolay, çabuk EYT başvurusu nasıl olur?
E devlet EYT emeklilik başvurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "EYT düzenlemesini ocak ayı içerisinde Meclis'e takdim edeceğiz" dedi. Emekli olacakların ağırlıklı yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olduğunu belirtti. EYT'nin maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na akın edenler için "Buna ihtiyaç yok" dedi. Düzenlemede yasal süreç tanımlandıktan sonra emeklilik müracaatlarının yapılacağına dikkati çekti. Bakan Bilgin, düzenleme çıktıktan sonra e-devlet üzerinden de başvuruların 7/24 yapılabileceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşınca oluşabilecek yoğun emeklilik başvuru işlemlerini hızlı ve hatasız tamamlamak için önlemler aldı.

EYT emeklilik başvurusu e devlet ekranı
EYT emeklilik başvurusu e devlet ekranı

E devlet EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

SGK tarafından paylaşılan videoda adımlar şöyle anlatıldı:

e-Devlet girişi yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.

EYT e devlet başvurusu
EYT e devlet başvurusu

Ekrandaki 'YENİ BAŞVURU' sekmesi tıklanacak.

Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

SSK kapsamında aylık talepe edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçilecek.

Sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

Aylık alıyor mu?' sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.

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