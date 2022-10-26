Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran ve dernek başkanlarıyla basın toplantısı düzenledi. Partilerinin toplumdan gelen haklı taleplerin sesi ve temsilcisi olduğunu, sorunların çözümünde gayret gösterdiğini anlatan Destici, "EYT'nin bir hak mücadelesi olduğunu, bu hakkın mutlaka iadesi edilmesi gerektiğini hep söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Ben de 3 sene emeklilikte yaşa takıldım. Sizin halinizi en iyi bilenlerdenim." dedi.

EYT ne zaman çıkıyor?

Milyonları heyecanlandıran bir çıkışta da bulunan Destici, "Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. Eyt'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık." ifadelerini kullandı.

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EYT’den kimler yararlanacak, EYT 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanları mı kapsıyor?

Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.

EYT ile ilgili haberler sevindirici

Toplantıya katılan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran da EYT konusunda verdikleri mücadelede her zaman yanlarında olan Destici'ye teşekkür etti. Boran, EYT düzenlemesinin yıl başından önce yasalaşacağına ilişkin haberin sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

EYT ne zaman Meclis’e gelecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilike Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin son açıklamasında, "Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra Meclis'e intikal ettiririz." ifadesini kullanmıştı.

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