Milyonlar heyecanla bekliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı yakında TBMM’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı, 2 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

EYT ne zaman Meclis’e gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesine ilişkin olarak, "Geçtiğimiz yıl son kabine toplantısının ardından 28 Aralık'ta Yeni Emeklilik Düzenlemesinin müjdesini kamuoyumuzla paylaştık" diyen Erdoğan, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen, binlerce vatandaşımızın uzun yıllardır dile getirilen sorununu herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimizin taktirine sunuyoruz.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ocak ayında Meclis'e sunulacağını bildirmişti.

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EYT kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ve bu kapsamda herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağına yönelik açıklamalarını anımsatılan Bilgin, bunun kapsamlı ve uzun süreli bir çalışmanın sonucu olduğunu vurguladı. Bakan Vedat Bilgin, EYT'nin 23 yıllık bir problem olduğunu, sürecin 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanları kapsadığını belirtti.

EYT başvurusu nasıl, nereden yapılacak?

Bakan Bilgin, EYT çalışmasının yanı sıra 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, asgari ücret, geçici işçiler konusunda atılan adımları da anımsatarak, insanların sorunlarını çözmenin en temel görevleri olduğunu dile getirdi.

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

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"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."