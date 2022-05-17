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EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT son dakika

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi EYT( Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son dakikalar oluyor. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar açıklamaları ve gelişmeleri oldukça sıkı takip ediyor. EYT hakkında yapılan son açıklamada Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak, nedir? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​EYT nedir, ne zaman çıkacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika
​EYT nedir, ne zaman çıkacak?

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde EYT hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yapmış olduğu açıklamada 'EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız.’ ifadelerini kullanmıştı. EYT ile ilgili son açıklama ise Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte detaylar...

EYT ne zaman çıkacak?

  • EYT ile ilgili çalışmaların olmadığını söyleyen Bilgin, asgari ücrete zammın da gündemde bulunmadığını belirtti.
  • Bakan Bilgin EYT ile ilgili açıklamasında, ‘Bu tartışmaları bazen Meclis'te de yapıyoruz. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok.’ dedi.

EYT nedir?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

EYT ile ilgili yapılan açıklamalar

  • EYT’nin ne zaman çıkacağı hakkında tarih açıklaması yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı. EYT'lilerle ilgili olarak da Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

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