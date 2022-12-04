EYT son durum: EYT kimleri kapsıyor, şartları neler?

EYT yasasının; ilk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olacağı tarih 2 ile 18 yıl arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak için aranan şartlardan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartını sağlayıp, aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması bekleniyor. Beklendiği gibi bir yasa çıkması halinde, yasadan yararlanmak isteyen EYT'lilerin öncelikle sigortalılık süresi ve prim eksiğini tamamlamaları gerekir. Örneğin; prim eksiği olan erkek sigortaların prim eksiğini askerlik borçlanması, doğum borçlanması şartlarını taşıyan doğumu olan kadın sigortalıların doğum borçlanması yaparak primlerini tamamlamaları gibi.

EYT kıdem tazminatı nasıl alınır?

EYT ile emekli olanların kıdem tazminatı hakkı korunacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme yasalaştıktan sonra emekli aylığı bağlatmak için işyerlerinden istifa eden çalışanlara kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. Bu, kanuni bir zorunluluk. İşverenlerin bu durumdaki kişilere kıdem tazminatlarını peşin olarak, ödeme tarihindeki kıdem tazminatı tavanını dikkate alarak ödemeleri gerekiyor.

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EYT’den emekli olanların fazla mesai, yıllık izin ücreti, kıdem hesaplamasına dahil edilecek mi?

Kıdem tazminatı hesaplaması konusunda EYT'lilere özel bir uygulama söz konusu değil. Kıdem tazminatı, kişinin son giydirilmiş ücreti baz alınarak hesaplanır. Giydirilmiş ücret ise işçiye nakit olarak ödenen brüt ücretine ilave olarak süreklilik gösteren nakdi ya da ayni ödemeleri de kapsayan ücrettir. Örneğin kişiye her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye ödeniyorsa ödenen tutarlar toplanır ve aylık tutarı bulunarak kişinin ücretine eklenir. Aynı şekilde yemek veya yol yardımı da giydirilmiş ücretin hesabında yer alır. Fazla mesai ise işçinin kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez. Ancak işçinin ücretine yıllık 270 saate kadar yapılacak fazla mesailer dahil edilmiş ise bu durumda bu tutar üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır.

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EYT’de yaş sınırı kaç olacak?

Bu tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalılık süresi (kadın 20, erkek 25 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) gününün yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. Emeklilik için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş koşulunun birlikte sağlanması gerekiyor.

EYT askerlik borçlanması olacak mı?

Askerlik borçlanması, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasını bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 1999 öncesi sigortalı olan fakat prim gün sayısında eksik olan kişiler, askerlik borçlanması ile EYT'den faydalanabilecek

EYT de doğum borçlanması var mı?

sorusunun yanıtı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündemi nedeniyle birçok kişi tarafından merak ediliyor. 1999 öncesi sigortalı olan fakat prim gün sayısı az olan kadınlar, hamilelikte geçirdikleri süreleri, doğum borçlanması sayesinde prim günlerine ekleyebilecek.

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EYT prim günü kaç olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme konusunda, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler.

EYT eksik prim hesaplama nasıl yapılır?

EYT yasası çıktığında prim ve süre açısından eksikleri olanlar bunları tamamlayarak sisteme girebilecek ve emeklilik hakkı kazanacak. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek.

Düzenleme Eylül 1999 öncesini kapsadığı için Eylül 2024'e kadar tüm EYT'liler sigortalılık süresini doldurmuş olacak. Düzenlemeye bağlı olarak değişecektir. Eğer düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde daha önce var olan kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü doldurma koşulunu getirirse, EYT mağdurlarının tamamı bu düzenlemeden yararlanır. Ancak sigortalılık süresi ve 5000 prim günü tamamlanmışsa, eğer tamamlanmamışsa, ne zaman bu koşullar yerine getirilirse o gün emekli aylığı için talepte bulunabilirler.

ÖZGÜN EYT'lilere kıdem tazminatı nasıl ödenecek? İşte EYT ile ilgili merak edilenleri