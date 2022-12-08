EYT son durum gelişmesi: EYT'de yaş hesabı nasıl olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenlemenin içeriği henüz kamuoyunda paylaşılmasa da ortaya atılan iddialar gündem oluyor. EYT yaş şartı ihtimalleri yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Özellikle kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaş şartı öne çıkan ihtimaller arasında yer alıyor.

EYT yaş sınırı nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

EYT’te yaş şartı kalacak mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT düzenlemesine ilişkin olarak, “EYT ile ilgili hiç uygulanmayacak zannedilen dönemde dahi bu konu AK Parti'nin masasındaydı. Siyasetin sahibi, devletin de sahibi milletin kendisidir. Geçmiş dönemde bedelli askerlik bunlardan birisidir. Olmaz zannedildiği dönemde biz çalıştık ve sonunda kalıcı uygulama oldu. EYT de öyle. Vatandaşımızın gündeminde, ekonomik bakımdan başka bir şey, toplumsal açıdan başka bir şey. Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle bakanlığımız çalışmalarını aşağı yukarı bitirdi. Bunun bir de maliyeye yükü var. Tazminatlar konusunda Hazine Bakanlığı görüşü var. Son noktaya geldi.

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Geniş kitlenin olumlu bulacağı sonuca ulaşılacağını ümit ediyorum. Bunların hepsi, tüm seçenekler tartışıldı. Son noktaya gelene kadar müzakereler sürecektir. Burada bir de imkanlar meselesi var. Bu çerçevede hem geniş kitlenin taleplerini karşılayacak sonuç ortaya çıkacak, hem de rasyonel olmasına gayret edilecek.

EYT için Meclis'teki takvime bakmak lazım. 3 temel şarttan birisi de yaş meselesi. Son noktada hangi karar çıkar, bunu göreceğiz. Vatandaşın gündeminde olduğu için siyasetin gündemine geldi bu konu.”

EYT kadın emeklilik yaşı kaç? Erkekler EYT'den kaç yaşında emekli olur?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman da EYT’de yaş şartı iddialarına yönelik, "48 - 50 ile başlayı 52 - 54 diye giden farklı yaşlar konuşuluyor. Şuan itibairyle konuşulan tamamen bilgi kirliliği. Neden çünkü sayın Bakan ya da Sayın Cumhurbaşkanı ya da iktidar partisinin vereceği yasa etklifini görmeden her şey askıda. Söylenilen şeyler, düşünülünler olabilir ama gerçek değil. Yasaya ve EYT'liye karşı kesin değil. Bizim bu kesinliği elde etmemiz için yasa teklifinin TBMM'ye sunulması gerekiyor." dedi.

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EYT'de yeni yaş formülünün ise beraberinde yeni EYT'ler getireceğini söyleyen Duman, bu formülle iligli detayları şu şekilde anlattı: "Yeni bir yaş gelir mi? Gelirse EYT'liler için EYT olur. Sigorta pirim süresini doldurmuş emekli olmamk için yaşını bekleyenler diyoruz. O zaman yaşını bekleyenlere yeni çıkartırsak, yine yaşını bekliyor olacak. Sigortalı bi çalışan diyelim 30 yıl çalışmış 49 taşında prim gün sayısı da tamamlamış 10 bin pirm gününü geçmiş kademli yaş şartına göre emekli olmak için yaşı beklemiş olacak. Eski sistemde birtek yaş şartı ksmi emeklilikte var. Eski sitemde 3600 gün için SSK siteminde kadın için 50 erkek için 55 yaş şartı vardı. Ancak bu kısmi emeklilik için gerçerliydi. Normal emeklilikte yaş uygulanmıyordu."

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EYT'de son olarak ortaya çıkan formüllerden ilk ikisni anlatan Duman, çözüm için yaş şartının kaldırılması gerektiğini "Bu ihtimaller arasındaki tek çözüm ise geçmiş tarihe gidip yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta kaydı olanlar için yaş şartının kaldırılması." sözleriyle ifade etti.

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