Özgün EYT son durum gelişmesi EYTde yaş hesabı nasıl olacak?
ÖZGÜN HABERLER

EYT son durum gelişmesi: EYT'de yaş hesabı nasıl olacak?

EYT'de yeni gelişmeleri yaşanıyor. İlk sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olup, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş, ancak yaşını dolduramamış olanlar giriyor. Son günlerde EYT emeklilik için yaş şartının getirileceği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi. EYT'de yaş hesabı nasıl olacak? 8 eylül 1999'dan önce çalışan herkes EYT kapsamında mı? İşte EYT son dakika bugün gelişmeleri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT emeklilik yaşı kaç oldu? EYT yaş şartı geldi mi, kadınlar 48 erkekler için 50 yaş şartı mı var? Vedat Bilgin EYT açıklaması son dakika
EYT'de yaş şartı var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenlemenin içeriği henüz kamuoyunda paylaşılmasa da ortaya atılan iddialar gündem oluyor. EYT yaş şartı ihtimalleri yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Özellikle kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaş şartı öne çıkan ihtimaller arasında yer alıyor.

EYT yaş sınırı nasıl olacak?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

EYT’te yaş şartı kalacak mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT düzenlemesine ilişkin olarak, “EYT ile ilgili hiç uygulanmayacak zannedilen dönemde dahi bu konu AK Parti'nin masasındaydı. Siyasetin sahibi, devletin de sahibi milletin kendisidir. Geçmiş dönemde bedelli askerlik bunlardan birisidir. Olmaz zannedildiği dönemde biz çalıştık ve sonunda kalıcı uygulama oldu. EYT de öyle. Vatandaşımızın gündeminde, ekonomik bakımdan başka bir şey, toplumsal açıdan başka bir şey. Cumhurbaşkanımızın görüşleriyle bakanlığımız çalışmalarını aşağı yukarı bitirdi. Bunun bir de maliyeye yükü var. Tazminatlar konusunda Hazine Bakanlığı görüşü var. Son noktaya geldi.

Geniş kitlenin olumlu bulacağı sonuca ulaşılacağını ümit ediyorum. Bunların hepsi, tüm seçenekler tartışıldı. Son noktaya gelene kadar müzakereler sürecektir. Burada bir de imkanlar meselesi var. Bu çerçevede hem geniş kitlenin taleplerini karşılayacak sonuç ortaya çıkacak, hem de rasyonel olmasına gayret edilecek.

  • EYT için Meclis'teki takvime bakmak lazım. 3 temel şarttan birisi de yaş meselesi. Son noktada hangi karar çıkar, bunu göreceğiz. Vatandaşın gündeminde olduğu için siyasetin gündemine geldi bu konu.”

EYT kadın emeklilik yaşı kaç? Erkekler EYT'den kaç yaşında emekli olur?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman da EYT’de yaş şartı iddialarına yönelik, "48 - 50 ile başlayı 52 - 54 diye giden farklı yaşlar konuşuluyor. Şuan itibairyle konuşulan tamamen bilgi kirliliği. Neden çünkü sayın Bakan ya da Sayın Cumhurbaşkanı ya da iktidar partisinin vereceği yasa etklifini görmeden her şey askıda. Söylenilen şeyler, düşünülünler olabilir ama gerçek değil. Yasaya ve EYT'liye karşı kesin değil. Bizim bu kesinliği elde etmemiz için yasa teklifinin TBMM'ye sunulması gerekiyor." dedi.

EYT'de yeni yaş formülünün ise beraberinde yeni EYT'ler getireceğini söyleyen Duman, bu formülle iligli detayları şu şekilde anlattı: "Yeni bir yaş gelir mi? Gelirse EYT'liler için EYT olur. Sigorta pirim süresini doldurmuş emekli olmamk için yaşını bekleyenler diyoruz. O zaman yaşını bekleyenlere yeni çıkartırsak, yine yaşını bekliyor olacak. Sigortalı bi çalışan diyelim 30 yıl çalışmış 49 taşında prim gün sayısı da tamamlamış 10 bin pirm gününü geçmiş kademli yaş şartına göre emekli olmak için yaşı beklemiş olacak. Eski sistemde birtek yaş şartı ksmi emeklilikte var. Eski sitemde 3600 gün için SSK siteminde kadın için 50 erkek için 55 yaş şartı vardı. Ancak bu kısmi emeklilik için gerçerliydi. Normal emeklilikte yaş uygulanmıyordu."

EYT'de son olarak ortaya çıkan formüllerden ilk ikisni anlatan Duman, çözüm için yaş şartının kaldırılması gerektiğini "Bu ihtimaller arasındaki tek çözüm ise geçmiş tarihe gidip yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta kaydı olanlar için yaş şartının kaldırılması." sözleriyle ifade etti.

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Askerlik ve doğum borçlanması tutarı
ÖZGÜN
Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? 2023 Askerlik ve doğum borçlanması tutarı

EYT’den yararlanamayanlar borçlandıkları prim tutarlarını geri alacak mı?
ÖZGÜN
EYT’den yararlanamayanlar borçlandıkları prim tutarlarını geri alacak mı?
Görenleri kendine hayran bırakıyor

Görenleri kendine hayran bırakıyor

Hayvanların inşa ettiği ilginç yapılar
THYye bir ödül daha

THY'ye bir ödül daha

Avrupa'nın en iyi tasarıma sahip havayolu seçildi.
Çocuğa istismar iddialarına bir tepki de Diyanetten: Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz

​AFP seçti: Listede Türkiye'den de fotoğraflar var.

​'Çok çalışın' demişti: Fotoğraflar ortaya çıktı.

​Yeni gelir kapısı oldu: Her yerden satın almak için geliyorlar.
Bangladeş 24 Arakanlı Müslüman'ın ABD'ye uçtuğunu duyurdu
Dünya

Bangladeş 24 Arakanlı Müslüman'ın ABD'ye uçtuğunu duyurdu

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, küçük çaplı olsa da bunun, Bangladeş ile sorumluluk alan diğer ülkeler için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. İlk aşamada yerleştirilmesi planlanan 62 Arakanlı mülteciden 24'ünün ABD'ye uçtuğunu aktaran Momen, "Yaklaşık 2 yıl önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bazı Arakanlı Müslümanların ABD'ye ve diğer gelişmiş ülkelere yerleştirilmesini talep etmiştim. Bu, şimdi başladı ve bu daha başlangıç." ifadesini kullandı.
Bakan Akar: F-16 süreci süratle tamamlanmalı
Gündem

Bakan Akar: F-16 süreci süratle tamamlanmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz." dedi.

Burak Yılmaz futbolu bırakacağı kulübü açıkladı
Spor

Burak Yılmaz futbolu bırakacağı kulübü açıkladı

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerinin son bölümünde teknik direktörlük için hazırlandığını söyledi. Futbolu Fortuna'da bırakacağını açıklayan Yılmaz, "Bu kesinlikle net. O yüzden boşu boşuna 'Burak Adana Demirspor'a veya Beşiktaş'a dönüyor' haberleri yapmayın" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.