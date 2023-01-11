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Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için gözler Meclis'te

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemede işverenlere kıdem tazminatı ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla verilecek yeni KGF destek paketi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Buna göre, 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek. Bir yandan da EYT düzenlemesi için gözler Meclis’te. Peki EYT düzenlemesi ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecek? EYT başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT son dakika bugün: ​EYT düzenlemesi ne zaman Meclisi’ne gelecek? EYT başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?
EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 saat 40 dakika süren toplantının ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yakında TBMM'ye sunulacağını duyurdu.

EYT düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için gözler Meclis'te. Düzenlemede bu hafta Meclis sürecinin başlaması bekleniyor.

EYT başvurusu
EYT başvurusu

EYT emeklilik başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

Yasal süreç tamamlandıktan sonra müracaatlar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
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EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi tamamlandı. İlk aşamada 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede Meclis sürecinin bu hafta başlaması bekleniyor. Kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak.

EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

  1. EYT düzenlemesinden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar yararlanacak.
  2. Koşulları sağlayanlar yaş şartı aranmadan kapsama alınacak.
  3. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl hizmet şartı bulunuyor. SSK için 5 bin prim gün sayısının tamamlanmış olması da bir diğer şart.
  4. Emekli Sandığı ve Bağkur'da ise kadınlarda 7 bin 200 gün, erkeklerde 9 bin gün gerekiyor. Prim eksikleri, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilecek.

EYT'de işverene kıdem tazminatı desteği

EYT kapsamında işverene kıdem tazminatı desteği verilecek. EYT'de işverenin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için 36 aya kadar vadesi bulunan ve 6 ay ödemesiz kredi destek paketinde detaylar belli oldu. Kredi Garanti Fonu paketi ile esnaf ve KOBİ'lere 250 milyar lira finansman sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Hazine Destekli Kefalet Sistemi yatırım destek paketleri lansmanı programında açıklamalarda bulundu.

Emekli olan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak. EYT düzenlemesi yasalaştıktan sonra başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.

Askerlik borçlanması kimler yapabilir, EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?
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Askerlik borçlanması kimler yapabilir, EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?

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18 yaşından önce sigortalı olan EYT’li sayılır mı?

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