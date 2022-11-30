EYT son dakika haberleri: 30 Kasım EYT son durum: bugün yeni gelişme var mı?

EYT ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu başlıklar arasında yer alıyor. EYT son durum haberleri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamalar sonrası bir hayli merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlardüzenlemesi hakkında son durum ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte daha da bir önem kazanıyor. 1999 öncesinde işe girmiş tüm vatandaşların merakla beklediği EYT yasası son gelişmeyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısının ana maddeler sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışmaları olacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne? İşte EYT hakkında gündemdeki son dakika haberleri.

REKLAM

EYT

Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, kamuda 3 yılı dolmuş sözleşme personelin hemen aday memurluğa geçiş yapabileceğini duyurdu. Erdoğan, EYT düzenlemesine ilişkin ise “Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.”dedi.

EYT ne zaman yasalaşacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

EYT’de 5 puan formülü nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ilk kez detay paylaştı. EYT'li çalışana 5 puan formülü geleceğini ifade eden Bilgin, emekliliğe hak kazanılacak olan net tarihi de duyurdu. Öte yandan Bilgin, asgari ücretle ilgili de açıklamada bulundu.

Bakan Bilgin, Star TV’nin sorularını yanıtladı. Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” dedi.

REKLAM

EYT'de primler kaç puan yükseldi?

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini vurgulayan, Bilgin, “Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz.” dedi.

EYT’lilerin kıdem tazminatı konusuyla ilgili de Bakan Bilgin, “Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var.” dedi. Bilgin, şu ifadeleri kullandı;

“Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir.”

REKLAM

Yasa çıktıktan sonra işine devam etmek isteyenlerin işverene maliyeti 450 TL ile 3 bin 400 TL arasında değişiyor.

1999 yılında sigorta girişi olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?

Gelen açıklama milyonları sevindirirken HAK-İŞ, EYT talebini de açıkladı. HAK-İŞ Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Show Haber'e yaptığı açıklamada "1999 yılı içerisinde işe başlamış olanlarının tamamının söz konusu EYT düzenlemesinden yararlandırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, EYT çalışmalarına da değindi, ilk kez sayı verdi. Şartları dolduran 1.5 milyon kişi olduğunu belirten Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını söyledi.

Bakan Bilgin EYT şartlarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT'den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Eylül 1999 öncesi SSK’lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren SSK’lı erkek ve kadın çalışanlardan yaş şartı aranmayacak; EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler.

REKLAM

EYT'de yıl ve prim değişecek mi?

Bakan Bilgin, milletvekillerinin EYT ile ilgili sorularına şöyle yanıt verdi:

"EYT düzenlemesi konusunda çok açık söyledim, bugün tespit ettiğimiz 1,5 milyon civarında dediğim rakam bizim haziran ayında aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Prim gün sayısı, 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz. Yani, EYT'de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. Kadınlar için 20 yıl erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler."

Bakan Bilgin, yıl sonunda emekli olacaklardan sonra geriye kalan 4 milyon civarında kişinin de sigorta prim ve sigortalılık yılını doldurdukça emekli olacağını söyleyerek, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme. Sınır koyan bir düzenleme değil" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bütçe sunumunda yaptığı konuşmada, EYT düzenlemesine ilişkin tarih verdi. Nebati, EYT düzenlemesinin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin beklendiğini aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesinin beklendiğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Burada yaptığı konuşmada, EYT düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, "Buna göre çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bütçe görüşmeleri var. TBMM Genel Kurulu'nda hemen sonrasında bir torba gelecek Meclis'e. Bu torbada EYT konusu yer alacak. EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" dedi.

REKLAM

Bakan Bilgin, TİSK yönetimi ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, TİSK’in ve bağlı üye sendikaların Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile üye sendikaların Genel Sekreterleri de yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Konfederasyonun ve bağlı üye sendikaların Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme, Disiplin Kurulu Üyeleri ve üye sendikaların Genel Sekreterler ile bir araya geldi.

Toplantıda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), asgari ücret ve çalışma hayatındaki güncel konular ele alındı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, TİSK’in bu konulara ilişkin görüş, öneri ve beklentilerini aktardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ise çalışma hayatındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

REKLAM

EYT ve kadro çalışması konusunda yıl sonuna kadar ardı ardına gelişmeler yaşanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren, EYT ile ilgili soruları cevapladı., EYT konusunda nasıl bir formül uygulanacağına da değinen Akbaşoğlu, “Bu konuyu enine boyuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin başkanlığında bir çalışma heyeti yürütüyor. Bu çalışmalar neticelendiğinde zaten kamuoyuyla paylaşılacak. Biraz sabredelim, sonucunu hep beraber sevinçle karşılayalım” dedi.

Akbaşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile istişare halinde olduğunu dile getirerek, şunları aktardı: EYT konusu, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza da sorulmuştu. Kendisi de bu konuların ardı ardına çözümleneceği müjdesini paylaştı. Herkes müsterih olsun, Allah’ın izniyle ne söz verdiysek yerine getirdik, getiriyoruz. Toplumun bütün sorunlarını çözme merci AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır. Bu konuda kimsenin en ufak tereddüdü olmasın. Toplumun beklentilerini karşılayacak adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

EYT'deki son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gündemde sıcaklığını koruyan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değindi. Açıklamasında EYT konusunda tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını vurgulayan Bakan Vedat Bilgin “Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok.” dedi. Bakan Bilgin EYT'deki son durum hakkında şunları söyledi:

REKLAM

Vedat Bilgin EYT son dakika açıklaması

EYT’ye kimler girecek?

“Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.”

EYT primi, gün, sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız.

EYT ne zaman çıkacak?

EYT düzenlemesinin ne zaman çıkacağına ilişin olarak da Bakan Vedat Bilgin, "Aralıkta da inşallah mecliste aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım.”

EYT bugün yeni gelişme var mı?

EYT kimleri kapsıyor?

Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.

EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 13 Ekim'de yeni asgari ücret rakamıyla ilgili, "Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan EYT, çalışma hayatının en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bakan Bilgin'in çözüm için yıl sonunu işaret ettiği EYT konusunda çalışmalar sürerken, burada yaş mağduriyetini giderecek kapsamlı bir düzenlemenin yapılması bekleniyor.

REKLAM

EYT hakkında son dakika bilgiler Şamil Tayyar’dan geldi

Canlı yayında EYT açıklaması ile ilgili önemli ifadeler kullanan Ak Parti Eski Milletvekilli ve Gazeteci Şamil Tayyar, EYT hakkında son dakika bilgileri paylaşarak tahminini açıkladı.

Şamil Tayyar, "Yasa yürürlüğe girmeden önce BAĞ-KUR, SSK ve emekli sandığı çalışanları emekli olabilmek için hangi hükümlere tabiiyse o hükümlere göre emekliliğe sevk edilmesi lazım. Yani prim gün sayısı, çalışma süresi, yaş neyi öngörüyorsa hiç böyle bir ayrım yapmadan şarta bağlamadan emekli edilmesi gerekir diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Tayyar, "Buraya gelirken mesaj atanlar oldu, sizlere de mesaj atanlar var. Staj meselesi, taşeron meselesi, uzman çavuşlar, güvenlik korucuları. Bütün bunlarla alakalı bakın Türkiye'de itilaflı ne kadar alan var ise bunlar periyodik bir şekilde gündeme gelecek ve çözülecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi, endişesi ve kaygısı olmasın. Sürekli olarak meclise torba kanun geliyor zaten.. Şu anda aklımıza gelmeyeni hatırlamadığımız veya bilmediğimiz ne kadar konu varsa her türlüsü masaya yatırılacak ve çözülecektir." şeklinde sözlerine son verdi

EYT primi tamamlamak için askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır?

EYT’liye hesaplı emeklilik formülü! Askerlik ve doğum borçlanması nasıl hesaplanır? EYT ne zaman çıkacak? Masada hangi formül var? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

REKLAM

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları: Biz bir süredir EYT konusunu konuşmadığımız için çok mesaj geliyor. EYT'de bir gelişme olduğu zaman zaten bilgilendirme yapıyoruz. EYT için 2 kriter çok önemli, 1. yıl 2. prim. Primi eksik olan çok arkadaşımız var. Primi eksik olanlar borçlanacak. Borçlanma asgari ücret ile yapılıyor. Asgari ücret ne zaman artacak? Ocak ayında yeni rakam belli olacak. Öyleyse aralık sonuna kadar borçlanma durumunuz varsa mutlaka borçlanın. Eğer imkanın varsa ve borçlanma hakkınız da varsa mutlaka aralık ayı bitmeden bu borçlanmaları yapın.

Ocak ayında asgari ücret arttığında sizin cebinizden çıkan para da ciddi bir artış olacak. Bu paralar kolay kazanılmıyor. O yüzden bu fırsatı değerlendirelim. Borçlanma çok kolay yapılıyor. e-Devlet'e girip ben askerlik borçlanması yapılacak. Başvuru ekranı oradan bunu yapabilirler. Bu noktadan sonra vatandaşa bir kağıt geliyor. Bu evrakta bir süre veriliyor, o sürenin sonuna kadar o parayı ödüyorsunuz.

Burada aralık ayında başvuru yaptığınız zaman zaten ocak şubatta borçlanacağınız için mutlaka aralık ayında imkanı olan bunu yapmalı.

REKLAM

ERKEN BORÇLAN KAZAN

Brüt asgari ücret : 6.471 TL

1 günlük borçlanma: 69 TL

1 aylık borçlanma : 2.070 TL

1 aylık tavan borçlanma: 15.525 TL

Borçlanma hesabı: Asgari ücret X % 32

ASKERLİK BORÇLANMASI

Brüt asgari ücret: 6.471 TL 1 aylık borçlanma: 2.070 TL 18 aylık borçlanma: 37.260 TL 18 aylık tavan borçlanma: 279 bin 450 TL

DOĞUM BORÇLANMASI

Brüt asgari ücret: 6.471 TL

1 aylık borçlanma: 2.070 TL

24 aylık borçlanma: 49.680 TL

24 aylık tavan borçlanma: 372 bin 600 TL

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt asgari ücret: 9.706 TL

1 aylık borçlanma: 3.105 TL

18 ay borçlanma farkı: 18.630 TL

24 ay borçlanma farkı: 24.840 TL

Askerlik borçlanması e devletten yapılabilir mi?

Askerlik borçlanması başvurusunu e-devletten yapabilirsiniz. Askerlik borçlanması başvurusunu ikametgâhınızın bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezinden veya e-devlet şifreniz ile www.Turkiye.gov.tr üzerinden SGK merkezine gitmeden de yapabilirsiniz.

Askerlik borçlanma başvurusu için tıklayın

EYT ile kim emekli olacak?

Milyonları heyecanlandıran bir çıkışta da bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık." ifadelerini kullandı. Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.

REKLAM

Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.

EYT ile 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Aralık ayında meclise sunulması beklenen yasa öncesinde merak edilen soruları gideren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, EYT borçlanması konusuna vurgu yaparak, "8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar bütün gözü kulağı EYT ile ilgili çıkacak olan yasada.

Tabi yasa çıkacak ama EYT kapsamında olan vatandaşlarımız hangi konulara dikkat etmeli, neleri göz önünde bulundurmalı. Bunlar üzerinde baktığımızda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların erkeklerin özellikle 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olması gerekiyor. Tabi 25 yıllık hizmet süresi, prim gün sayısı ve yaş şartı da kaldırıldığında emekliliğe sevk edilecekler. Ancak geçen günler içerisinde prim gün sayısı eksik olanların bilhassa askerlik borçlanması, kadınlar doğum borçlanması ve bazı vatandaşlarımızın şartları uygunsa yurtdışı borçlanmaları yapmaları gerekiyor ki eksik günlerini tamamlayabilsinler.

İşte en önemli noktalardan birisi de bu borçlanma dediğimiz kısım. Tabi bu borçlanmalardaki bilinçli ve bilinçsiz ödemeler alacakları emekli maaşlarına da doğrudan etki edecek. Dolayısıyla bu borçlanmaların da hangi prime esas kazançtan yapacakları alacakları maaşları da o nispette yükseltecektir." ifadelerini kullandı.

EYT ile ne kadar maaş alınacak?

EYT emeklilikte yaşa takılanların en büyük problemlerinden birisi de şüphesiz yaş meselesi. Bu husus hakkında da önemli ifadeler kullanan SGK Uzmanı Kaya, "Tabi prim-gün sayısını doldurmuş, hizmet yılını doldurmuş sadece yaşı bekleyenler için artık yapacak bir şey yok. Çünkü çalıştıkları yıl kadar alacakları maaşları belirlemiş oluyorlar. Yani işverenleri tarafından ya da vergi mükellefiyse kendi BAĞ-KUR primleriyle alacakları maaşları belirlemiş oldular. Ancak gün sayısı eksik olanlar mutlaka bilen bir kişiden teknik destek alarak emekli maaşlarını olumu veya olumsuz bir yönde etkilemiş olacaklar." dedi

EYT başvurusu nasıl yapılır?

Artık EYT yasası ama öyle ama böyle çıktı diyebiliriz. Artık Emeklilikte Yaşa Takılanlar için ikinci aşamaya geçildi. Peki artık EYT kapsamındaki vatandaş nasıl bir yol izlemeli, hangi işlemlerden geçmeli. Bu sorunun cevabını da SGK Uzmanı Kaya şu şekilde verdi:

REKLAM

Çalışan bir vatandaş aktif olarak bir işveren yanında çalışıyorken EYT kapsamında eğer emekliliği hak etmişse bu kişi eğer çalışmış olduğu yerden ayrılmak isterse yapmaları gereken işlem çok basit. Bulundukları ya da bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkezi'nden emekli olunabilir yazısını aldıktan sonra işverenlerine bu tebligatı ibraz etmeleri suretiyle, o iş yerinde çalışmış oldukları yıllar itibariyle ilgili elde etmiş oldukları kıdem hakkıyla ilgili ya da özlük hakları gibi maddeleri işverenden talep etmeleri gerekiyor. İşveren de bu kapsamda EYT çalışanına kıdem tazminatı, kullanmadığı izin haklarını veya çeşitli durumlardan doğan özlük hakları varsa bunları vermek zorunda.

EYT emeklilik başvurusu

EYT düzenlemesi merak edilenleri

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

REKLAM

Sigortaya girişim 2000 yılında ancak 1995 yılında 550 gün askerlik yaptım. EYT’den yararlanmak için borçlanma yapmam gerekir mi?

Bakanlık 8 Eylül 1999'a işaret ediyor. Sigorta öncesi askerliği borçlanırsa başlangıç öne gider. 550 gün kadar geri çeker, 1998'in ortalarına gider. EYT düzenlemesinden yararlanır.

Asgari ücrette artışa paralel olarak borçlanma miktarları da yükselecektir. Bundan da etkilenmemesi için borçlanma yapılıp EYT kapsamına girilmesinde fayda var.

EYT düzenlemesi çıktıktan sonra emekli olmak mecburi mi olacak? Çalışmaya devam edemez miyim?

Elbette edebilir. Emeklilik kararı kişiye ait bir karar. Eğer EYT kapsamına girmiş iseniz emekli aylığınızı bağlamanız için o işyerinden ayrılmanız gerekecek. Kişi ve işletme açısından kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ayrıldınız, tekrar aynı yerde devam etmek isterseniz Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenerek devam edebilirsiniz.

Emekli olanlar yeniden çalışabilir mi?

Yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da ha yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir.

EYT çıkarsa emeklilik düzenlemesinden yararlananan çalışanlar ne yapmalı?

Sayıları yaklaşık 4,5 milyonu bulan EYT’liler yıllardır yaşadıkları mağduriyetin sona ermesini talep ederken düzenleme ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) geçen yıl Resmi Gazete’de yayımladığı bir karar, çalışanın işten ayrılmadan emekli maaşını bağlatabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AYM’nin kararı üzerine tereddütleri gidermek için iki sayfalık genelge yayımlamıştı. Genelgede ‘yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ hükmünün uygulandığına dikkat çekildi. Özetle, EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı elde edenlerin işten ayrılmaları gerekecek.

İşten ayrılmadan önce SGK’dan ‘emekli olabilir’ yazısı alınacak ve işverene verilecek. Daha sonra kıdem ve tüm haklar alınarak işle ilişik kesilecek. Ardından SGK’ya emeklilik dilekçesi verilecek. Eğer çalışan işine devam edecekse bir iki gün sonra destek primine tabi olarak, SGK’ya işe giriş bildirgesi verilecek. Bu durumda çalışmasına destek primine tabi olarak devam edecek. Destek primi emeklinin maaşında bir azalmaya neden olmuyor. Aksine hem emekli aylığını alıyor, hem de çalıştığı işyerinden ücretini alıyor.

REKLAM

EYT en son haberler

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, EYT konusunda önemli detayları ele aldı. İşte, o detaylar “Önce, EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamayı paylaşayım. Keza, Bakan Bilgin’in açıklaması nasıl bir EYT düzenlemesi olacağının ana hatlarını net ortaya koyuyor. Bakan Bilgin, “Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok.

1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var” açıklamasını yaptı. Bakan Bilgin, hazırlıkların aralık ayında Meclis’e geleceğini de söyledi.

REKLAM

Daha önceki yazılarımda da yazdım, bir kere daha tekrarlayayım ki, net anlaşılsın. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar, emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik için yeterliydi ve her iki kesim için de yaş şartı aranmıyordu. 1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için yaş şartı getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar için 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. Bu kişiler çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar. İşte, yeni düzenleme bu kişileri kapsayacak.

Daha açık bir anlatımla, ilk sigortalı olduğu tarih eylül 1999’dan önce olup da çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranlar; yeni düzenlemeden yararlanarak, emekliliğe hak kazanacak. İlk etapta da 1.5 milyon kişinin düzenlemeden yararlanıp, emekli olması bekleniyor. Bakan Bilgin’in açıklamasına göre de düzenleme aralık ayında Meclis’e gelecek ve yasalaştıktan sonra da 2023’ün ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak. EYT’liler, gelecek yılın başından itibaren emekli olabilecek.

Emeklilik için borçlanma ne zaman yapılmalı?

Tüm çalışanlar, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödeyebiliyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede erken emekli olmak mümkün. Borçlanma tutarı asgari ücrete göre belirleniyor ve asgari ücrete de sene başında önemli oranda zam yapılması bekleniyor. Bu nedenle 2022’nin sonuna kadar borçlanma yapacaklar ucuz ve avantajlı borçlanmış olacak."

REKLAM

EYT ile kıdem tazminatı ne kadar artar?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti; “Eğer yüzde 50'ye yakın bir zam gelirse 2023’teki kazanca göre kıdem tazminatı alacağından belki de işverenin ödeyeceği kıdem tazminatı tutarı da 2023’te yüzde 50’ye yakın artış gösterebilir.

Belki burada kıdem tazminatıyla ilgili birtakım kolaylıklar, işte devletin ya da İŞKUR'un desteğiyle burada belki kıdem tazminatının vadeye bölünmesi, işçi ve işverenin eğer mutabık kalması durumunda. Bir kolay ödeme koşulu söz konusu olabilir.”

EYT kimleri kapsıyor kimleri kapsamına giriyor?

EYT nedir Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT kimleri kapsıyor kimleri kapsamına giriyor? 1999 yılında yürürlükte olan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 4447 sayılı Kanunla eklenen geçici 81'inci maddenin (B) bendi ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Bu tarihten sonra emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi ve prim gün sayısının yanında, yaş koşulu da aranmaya başlandı. Değişiklikten önce, emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim gün sayısındaki koşulların karşılanması yetiyordu. Değişiklik öncesinde kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün koşulunu yerine getirenler emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında da emeklilik için yaş koşulu bulunuyor. Kamuda emeklilik için yaş haddi 65 olup, 15 hizmet yılını dolduranlar 61 yaş şartıyla emekli olabiliyor.

EYT'de hangi formüller gündemde?

EYT ile ilgili hangi formülün üzerinde çalışıldığına ilişkin net bir açıklama yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek bir formül üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bilgin, "Biz burada 1999 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak" diye konuşmuştu. Düzenleme çıktığında prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanların EYT'li olarak emeklililk hakkını kazanması bekleniyor.

REKLAM

EYT için fazla mesai nasıl hesaplanır?

Prof. Dr. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Cem Kılıç, “Fazla mesai için yürürlükte olan mevzuattan herhangi bir farklılık yok. EYT'li olmak fark ettirmiyor. Fazla mesai düzenlemesinin EYT ile bir ilgisi yok. Fazla mesai yapan da yapmayan da bu değişiklikten eşit şekilde yararlanır.” dedi.

EYT’li ikinci kez emekli olabilir mi?

İşten ayrılış nedenlerine bağlı olarak hak kazanabilirler ama tekrar emeklilik nedeniyle kazanamazlar. Yani EYT sebebiyle ayrılıp emekli aylığını bağlatan bir çalışan, tekrar çalışmaya başladığında ikinci kez çalışmaya başladığı andan itibaren en az bir yılı o işyerinde geçirmelidir. Bu koşula bağlı olarak işinden haklı nedenle fesih ile ayrılmış ya da işveren hizmet sözleşmesini geçerli nedenle sonlandırmışsa kıdem tazminatını en son çalıştığı süre üzerinden alır. Ancak çalışanın emekliliği sebep göstererek tekrar o işyerinden kendisinin ayrılması durumunda ikinci kez kıdem tazminatı ödenmez. Emeklilik durumunda sadece bir kez kıdem tazminatı ödenir.

EYT emekli maaş hesaplaması

EYT’lilerin maaşlarını ise prim günleri belirleyecek. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram EYT emekli maaş hesaplamasına ilişkin olarak şunları söyledi: “EYT'de asgari ücret üzerinden priminiz yatırıldığında taban fiyatlanması yapılacak. Primi asgari ücret üzerinden yatanlar yine o miktar üzerinden maaş alacaklardır. Primi asgari ücretten yüksek yatanlar için de fiyatlar değişecektir.

Örneğin; 5000 prim gün sayısı ile emekli olan bir vatandaş 3500 TL maaş alabilecek. 9.000 gün prim sayısı olan bir emekli ise daha yüksek bir maaş alacak.

REKLAM

Şu anda, en düşük esnaf emeklisi 4 bin 196 lira alırken SSK 2000 öncesi 4 bin 678 lira maaş alıyor. SSK 2000 sonrası ise 3500 TL taban maaşa sahip. EYT’liler de aynı miktarlardan faydalanabilecek. Ancak 2023 yılında emeklilere yapılacak zamla bu miktar daha yükselebilecek.

Emekli maaş zammı için 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Şu ana kadar 4 aylık veri belli oldu ve emeklilerin ne kadar zam alacağı hesaplandı.

Önümüzdeki 2 aylık dönemde enflasyon hiç artmasa bile emeklinin en düşük maaşı 3.500 TL’den 3.879 TL’ye yükseltilecek. Ayrıca enflasyona göre ek zam da gündeme gelebilecek. Maaşlar prim gün sayısına göre hesaplanacak.”

EYT’li ikinci kez emekli olur mu?

İşten ayrılış nedenlerine bağlı olarak hak kazanabilirler ama tekrar emeklilik nedeniyle kazanamazlar. Yani EYT sebebiyle ayrılıp emekli aylığını bağlatan bir çalışan, tekrar çalışmaya başladığında ikinci kez çalışmaya başladığı andan itibaren en az bir yılı o işyerinde geçirmelidir.

REKLAM

Bu koşula bağlı olarak işinden haklı nedenle fesih ile ayrılmış ya da işveren hizmet sözleşmesini geçerli nedenle sonlandırmışsa kıdem tazminatını en son çalıştığı süre üzerinden alır. Ancak çalışanın emekliliği sebep göstererek tekrar o işyerinden kendisinin ayrılması durumunda ikinci kez kıdem tazminatı ödenmez. Emeklilik durumunda sadece bir kez kıdem tazminatı ödenir.

Emeklilik prim günü koşullarında değişiklik olacak mı? Ya da kademeli yaş mı gelecek?

Kademli yaş düzenlemesi olmayacak. Sayın Bakan yaş ile ilgili bir düzenleme olmayacağını paylaştı. Prim günü koşullarında da değişiklik olması doğru değil ve açıklamalara istinaden muhtemelen de olmayacaktır. 8 Eylül 1999 öncesinde 4A SGK kadınlar 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü koşulu tekrar yürürlüğe koyulacak. Bağ-kur'lular içinse 1999 öncesi koşullar kadınlarda 7200 prim günü erkeklerde ise 9000 prim günü, devlet memurları açısından aynı kadınlarda 7200 prim günü erkeklerde ise 9000 prim günü emekli olabiliyordu. Sayın Bakan'ın açıklamalarından koşulların tekrar bu şekilde olması yönünde bekleniyor.

8/9/1999 tarihinden sonra ilk defa çalışmaya başlayan ve prim gününü dolduranlar EYT kapsamında emekli olabilecek mi?

8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler için bazı borçlanma haklarıyla beraber bu süre geriye çekilebiliyor. Bunun haricindeki diğer borçlanmalar emeklilik başlangıç süresini geriye çekmiyor. Bunlar nelerdir? Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanma, avukatların staj borçlanması, tutuklu ve hükümlü olup suçsuz olduğu anlaşılanların bu süreleri, süreli sözleşmeli personellerin ay içerisinde çalışmadığı zamanların borçlanması, siyasi olarak seçim için işten ayrılıp tekrar işine iade edilenlerin arasındaki zamanı borçlanabilir. Bu sayede emeklilik süresi 8 Eylül 1999’dan sonra olsa bile borçlanma süresince geriye çekilebilir.”

REKLAM

EYT’den kamuda çalışanlar da yararlanacak mı?

Kamuda çalışanlar da EYT'den yararlanabilir. Devlet memuru kadın ve erkek çalışanlar 8 Eylül 1999 öncesi işe girdiyse aynı şekilde yararlanacak.

Sayın Bakan'ın 1,5 milyon kişi açıklaması yanlış anlaşıldı. Bu rakam toplam rakamı değil ilk planda sigortalılık süresini ve prim gününü tamamlayanları ifade ediyor.

EYT'den faydalanacak kişi sayısı 1,5 milyon ile sınırlı kalmayacak. Eksik sigorta günü ve prim gün sayısı olanlarda gelecek dönemlerde bu kanundan faydalanabilecek.

2000 yılında sigorta girişi olan doğum borçlanması yapsa EYT’den yararlanır mı?

Kadınlar için doğum borçlanması sigorta prim gününü artırır. Erkeklerde olduğu gibi sigorta başlangıcını öne çekmez. Dolayısıyla 2000 yılında sigorta giriş varsa maalesef doğum borçlanması yapılsa da EYT uygun hale gelmez.

EYT ile emeklilik ne kadar sürecek?

Prim gün sayısı ya da çalışma süresi eksik olanlar, bu şartları yerine getirdikleri anda EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olabilecek. Örneğin, 1999 yılının Ocak ayında sigortalı erkek çalışanın 25 çalışma yılı 2024 yılında dolacağından, bu çalışan 2024 yılının ocak ayında EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olabilecek. Ya da 1999’un Temmuz ayında sigortalı olan kadın çalışan ara ara çalışmış olsun ve bugüne kadar 4000 prim gün ödemiş olsun. Bu çalışan 20 hizmet yılını doldursa bile 5000 prim gün şartını yerine getiremiyor. Prim gün sayısını doldurduğu anda EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecek.

REKLAM

EYT’den emekli olursam kıdem tazminatımı peşin olarak alabilir miyim? Şirket benim rızam dışında kıdem tazminatımı taksitli olarak ödeyebilir mi?

Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarından birisi de “emekli aylığı” bağlanması durumudur. Emeklilik için gereken koşullarını tamamlamış ve aylığa hak kazanmış iseniz kıdem tazminatınız tek seferde ve makul bir süre içerisinde ödenmelidir. Uygulamada bazen kıdem tazminatının taksitle ödenildiği durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ancak bunun söz konusu olabilmesi için işçi ile işverenin yazılı olarak bir anlaşma yapması gerekir. Yani çalışanın yazılı onayı olmaksızın işverenin kıdem tazminatını taksitle ödemesi mümkün değildir.

Primi doldurup, sigortalılık süresi bitmeyenler ne olacak?

Yeni bir kural getirilmezse EYT yasası çıktığında primini ve sigortalılık süresini (erkeklerde 25, kadınlarda 20) tamamlayanların emekli olması bekleniyor. Ancak primini doldurup sigortalılık süresini tamamlamayanların bu süreyi beklemesi gerekecek. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için 8 Eylül 2024'e kadar tüm EYT'lilerin sigortalılık süresi tamamlanmış olacak.

ÖZGÜN Asgari ücret son dakika haberi: 2023 asgari ücrette son durum ne bugün bir açıklama oldu mu? (30 Kasım 2022)