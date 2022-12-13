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EYT takvimi belli oldu: Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ne zaman Meclis’e gelecek?

Aralık ayı içerisinde meclise sunulması beklenen EYT yasasının meclis takvimi açıklandı. Bakan Nebati konu ile ilgili yaptığı son açıklamada tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınacağı mesajını verdi. Peki EYT yasası hangi tarihlerde meclise sunulacak? Yaş şartı olacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT Son dakika gelişmeleri: EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı olacak mı, kimleri kapsayacak?
EYT ne zaman çıkacak?

EYT gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Son olarak yaş şartı olacak mı diye büyük merak uyandıran EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayı içerisinde meclise sunulması ve Ocak ayı içerisinde yasalaşması beklenen EYT'de yeni takvim belli oldu. Buna göre EYT Ocak ayında meclisin gündemine girecek. Bu da demek oluyor. Ocak ayı içerisinde meclise sunulacak olan EYT'nin yasalaşma sürecinin Şubat ayını bulması anlamına geliyor. İşte EYT'de son gelişmeler.

Nurettin Nebati
Nurettin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında EYT ile ilgili çalışmanın tüm paydaşların görüşlerinin dikkate alınarak titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

EYT ne zaman çıkacak?

Ak Parti'den EYT takvimi ile ilgili açıklama geldi. Buna göre EYT düzenlemesi ile ilgili gelişmeler Ocak ayında başlayacak. EYT düzenlemesi Ocak ayı içerisinde meclise sunulacak.

EYT yasası
EYT yasası

EYT ile ne kadar kişi emekli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayı itibariyle EYT düzenlemesinden yararlanacak kişi sayısını 1.5 milyon olarak açıklamıştı. Ocak 2023'te bu sayının 1.8 milyona yükselmesi bekleniyor

Bakan Bilgin yaş şartı olmadığı takdirde emeklilik koşullarını açıklarken, EYT yasası için yapılan toplantı, yaş şartını yeniden gündeme getirdi. Konuşulan yaş aralıkları kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı oldu.

EYT şartı nedir?

Emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, şartlar konusunda şunları söyledi;

“EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok.” Bakan Bilgin EYT hakkında açıklamalarında, EYT'li olan kişilerin prime takılmayacağını belirtti ve şunları söyledi;

"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."

EYT'de son aşamaya geldik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT'nin uzun yıllar çözülmeyen bir problem olduğunu hatırlatarak, "Son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. İyi bir şekilde çalışıldı.

Bu, yıllar içinde kilitlenmiş bir konu. Bizden önceki dönemden devraldığımız problem. EYT'li vatandaşlarımızın talepleri var. Yıllar içinde çektiği sıkıntıların giderilmesine dönük beklentileri var. Bunun optimum noktasının bulunması için çalışılması gerekiyor.

Sonuç olarak gündeme alınmıştır. Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koymuştur. Bakanlık çalışmasını yapmıştır, son aşamaya gelmiştir." açıklamasında bulundu.

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