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EYT'de son durum: Emekilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman yasalaşacak?

EYT konusu gündemden düşmüyor. Binlerce kişi her ayrıntıyı öğrenmek istiyor. Milyonlarca kişi yasa çıktığı andan itibaren emeklilik başvurusu yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "EYT ile ilgili çalışmamızı bu ay tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Bugünkü EYT son durum haberlerinde ise en net açıklama Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki EYT'de son durum ne? İşte, bugünkü EYT son durum haberleri ve ayrıntılar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT SON DAKİKA HABERİ: EYT yasası aralık ayında çıkacak mı? EYT düzenlemesi içeriği, detayları, maddeleri
EYT Son Dakika Haberleri

EYT; Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri halinde. Zaman zaman konuyla ilgili iddialar ortaya atılırken mesajlar da sıklaşıyor.. Heyecan günden güne artarken "EYT yasası aralık ayında çıkacak mı? AK Parti'den yeni EYT mesajı var mı? EYT ile SSK, BAĞ-KUR ayrımı var mı?" soruları sık sık geliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM'de konuştu. Oktay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdikleri gibi bu ay tamamlayacaklarını kaydetti.

EYT son durum
EYT son durum

EYT’de SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı var mı?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yasal düzenlemenin kapsamı belirlenirken SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı açısından bir ayırım söz konusu olmayacak. Bağ-Kur'lu kadınlar 7200, erkekler 9000 prim günü ile emekliliğe hak kazanacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olup primini donduranlar bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.

EYT son durum ne?

Basın mensuplarının staj günlerinin emekliliğe dahil olup olmayacağıyla ilgili sorusuna cevap veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar çözülüyor. Eskiden biliyorsunuz dijital ortam yoktu.

Emekli olacağın düşünen vatandaşlarımız müracaat ediyorlar, dosyalarını buluyoruz çünkü dijital ortama taşınmamış dosyalar var. Bir yerde çalışmış oradan ayrılmış, başka yerde ara vermiş ya da vermemiş gibi birçok sorun var. Onların toplu olarak değerlendirmesini yapacağız, verilerin ortaya çıkmasından sonra. O zaman da bu sorunun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek. Çalışmamız ilerledi, çok zaman kalmadı zaten. Bugün ayın 17'si. Ay sonuna kadar onu inşallah yüce Meclis'e intikal ettirecek hale getireceğiz" diye konuştu.

EYT düzenlemesinde teknik sorun mu var?

EYT'lilere ilişkin olarak Bilgin "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

EYT ne zaman yasalaşacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden 1,5 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor. Yeni yılda EYT ile ilgili çalışmalar tamamlanacak. Meclis başkanlığına sunulacak. Teklifin 15 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

EYT ne zaman Meclis’e gelecek?

  • AK Parti kaynakları: EYT düzenlemesi takvimi belli oldu! Ocak ayında görüşülmeye başlanacak. EYT düzenlemesi ile ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi. Düzenlemenin 2023'ün ocak ayında başlayacağı duyuruldu.

EYT düzenlemesindene kimler faydalanacak?

Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Öte yandan Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, "EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

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