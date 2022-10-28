EYT son dakika haberleri: 29 Ekim EYT'deki son durum: bugün yeni gelişme var mı?

EYT ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konu başlıklar arasında yer alıyor. EYT son durum haberleri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamalar sonrası bir hayli merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlardüzenlemesi hakkında son durum ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte daha da bir önem kazanıyor. 1999 öncesinde işe girmiş tüm vatandaşların merakla beklediği EYT yasası son gelişmeyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne? İşte EYT hakkında gündemdeki son dakika haberleri.

EYT

EYT hakkında son dakika bilgiler Şamil Tayyar’dan geldi

Canlı yayında EYT açıklaması ile ilgili önemli ifadeler kullanan Ak Parti Eski Milletvekilli ve Gazeteci Şamil Tayyar, EYT hakkında son dakika bilgileri paylaşarak tahminini açıkladı.

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Şamil Tayyar, "Yasa yürürlüğe girmeden önce BAĞ-KUR, SSK ve emekli sandığı çalışanları emekli olabilmek için hangi hükümlere tabiiyse o hükümlere göre emekliliğe sevk edilmesi lazım. Yani prim gün sayısı, çalışma süresi, yaş neyi öngörüyorsa hiç böyle bir ayrım yapmadan şarta bağlamadan emekli edilmesi gerekir diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Tayyar, "Buraya gelirken mesaj atanlar oldu, sizlere de mesaj atanlar var. Staj meselesi, taşeron meselesi, uzman çavuşlar, güvenlik korucuları. Bütün bunlarla alakalı bakın Türkiye'de itilaflı ne kadar alan var ise bunlar periyodik bir şekilde gündeme gelecek ve çözülecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi, endişesi ve kaygısı olmasın. Sürekli olarak meclise torba kanun geliyor zaten.. Şu anda aklımıza gelmeyeni hatırlamadığımız veya bilmediğimiz ne kadar konu varsa her türlüsü masaya yatırılacak ve çözülecektir." şeklinde sözlerine son verdi

EYT'deki son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gündemde sıcaklığını koruyan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değindi. Açıklamasında EYT konusunda tek formül üzerinde çalışma yaptıklarını vurgulayan Bakan Vedat Bilgin “Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok.” dedi. Bakan Bilgin EYT'deki son durum hakkında şunları söyledi:

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Vedat Bilgin EYT son dakika açıklaması

EYT’ye kimler girecek?

“Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.”

EYT primi, gün, sayısı çalışma yılı belli oldu mu?

Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız.

EYT ne zaman çıkacak?

Aralıkta da inşallah mecliste aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım.”

EYT bugün yeni gelişme var mı?

EYT kimleri kapsıyor?

Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.

EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.”

EYT primi tamamlamak için askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır?

EYT’liye hesaplı emeklilik formülü! Askerlik ve doğum borçlanması nasıl hesaplanır? EYT ne zaman çıkacak? Masada hangi formül var? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

İşte Faruk Erdem'in açıklamaları: Biz bir süredir EYT konusunu konuşmadığımız için çok mesaj geliyor. EYT'de bir gelişme olduğu zaman zaten bilgilendirme yapıyoruz. EYT için 2 kriter çok önemli, 1. yıl 2. prim. Primi eksik olan çok arkadaşımız var. Primi eksik olanlar borçlanacak. Borçlanma asgari ücret ile yapılıyor. Asgari ücret ne zaman artacak? Ocak ayında yeni rakam belli olacak. Öyleyse aralık sonuna kadar borçlanma durumunuz varsa mutlaka borçlanın. Eğer imkanın varsa ve borçlanma hakkınız da varsa mutlaka aralık ayı bitmeden bu borçlanmaları yapın.

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Ocak ayında asgari ücret arttığında sizin cebinizden çıkan para da ciddi bir artış olacak. Bu paralar kolay kazanılmıyor. O yüzden bu fırsatı değerlendirelim. Borçlanma çok kolay yapılıyor. e-Devlet'e girip ben askerlik borçlanması yapılacak. Başvuru ekranı oradan bunu yapabilirler. Bu noktadan sonra vatandaşa bir kağıt geliyor. Bu evrakta bir süre veriliyor, o sürenin sonuna kadar o parayı ödüyorsunuz.

Burada aralık ayında başvuru yaptığınız zaman zaten ocak şubatta borçlanacağınız için mutlaka aralık ayında imkanı olan bunu yapmalı.

ERKEN BORÇLAN KAZAN

Brüt asgari ücret : 6.471 TL

1 günlük borçlanma: 69 TL

1 aylık borçlanma : 2.070 TL

1 aylık tavan borçlanma: 15.525 TL

Borçlanma hesabı: Asgari ücret X % 32

ASKERLİK BORÇLANMASI

Brüt asgari ücret: 6.471 TL 1 aylık borçlanma: 2.070 TL 18 aylık borçlanma: 37.260 TL 18 aylık tavan borçlanma: 279 bin 450 TL

DOĞUM BORÇLANMASI

Brüt asgari ücret: 6.471 TL

1 aylık borçlanma: 2.070 TL

24 aylık borçlanma: 49.680 TL

24 aylık tavan borçlanma: 372 bin 600 TL

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt asgari ücret: 9.706 TL

1 aylık borçlanma: 3.105 TL

18 ay borçlanma farkı: 18.630 TL

24 ay borçlanma farkı: 24.840 TL

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Askerlik borçlanması e devletten yapılabilir mi?

Askerlik borçlanması başvurusunu e-devletten yapabilirsiniz. Askerlik borçlanması başvurusunu ikametgâhınızın bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezinden veya e-devlet şifreniz ile www.Turkiye.gov.tr üzerinden SGK merkezine gitmeden de yapabilirsiniz.

Askerlik borçlanma başvurusu için tıklayın

EYT ile kim emekli olacak?

Milyonları heyecanlandıran bir çıkışta da bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Geçmişte bir mağduriyet yaşandı ve bugüne kadar devam etti. Bize düşen, bu mağduriyeti kimin yaşattığını hatırlatmak ama hata başkasının diye biz bunu görmezden gelemeyiz. EYT'lilerin anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. Adalet var, tecelli ediyor. Yasa inşallah yılbaşından önce çıkıyor. Vermiş olduğumuz mücadeleyi inşallah kazandık." ifadelerini kullandı. Destici, yasanın nasıl çıkacağının da önemli olduğunu, düzenlemenin 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan herkesi kapsaması gerektiğini dile getirdi.

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Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.

EYT ile 8 Eylül 1999 öncesi mi emekli olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Aralık ayında meclise sunulması beklenen yasa öncesinde merak edilen soruları gideren Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, EYT borçlanması konusuna vurgu yaparak, "8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar bütün gözü kulağı EYT ile ilgili çıkacak olan yasada.

Tabi yasa çıkacak ama EYT kapsamında olan vatandaşlarımız hangi konulara dikkat etmeli, neleri göz önünde bulundurmalı. Bunlar üzerinde baktığımızda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların erkeklerin özellikle 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olması gerekiyor. Tabi 25 yıllık hizmet süresi, prim gün sayısı ve yaş şartı da kaldırıldığında emekliliğe sevk edilecekler. Ancak geçen günler içerisinde prim gün sayısı eksik olanların bilhassa askerlik borçlanması, kadınlar doğum borçlanması ve bazı vatandaşlarımızın şartları uygunsa yurtdışı borçlanmaları yapmaları gerekiyor ki eksik günlerini tamamlayabilsinler.

İşte en önemli noktalardan birisi de bu borçlanma dediğimiz kısım. Tabi bu borçlanmalardaki bilinçli ve bilinçsiz ödemeler alacakları emekli maaşlarına da doğrudan etki edecek. Dolayısıyla bu borçlanmaların da hangi prime esas kazançtan yapacakları alacakları maaşları da o nispette yükseltecektir." ifadelerini kullandı.

EYT ile ne kadar maaş alınacak?

EYT emeklilikte yaşa takılanların en büyük problemlerinden birisi de şüphesiz yaş meselesi. Bu husus hakkında da önemli ifadeler kullanan SGK Uzmanı Kaya, "Tabi prim-gün sayısını doldurmuş, hizmet yılını doldurmuş sadece yaşı bekleyenler için artık yapacak bir şey yok. Çünkü çalıştıkları yıl kadar alacakları maaşları belirlemiş oluyorlar. Yani işverenleri tarafından ya da vergi mükellefiyse kendi BAĞ-KUR primleriyle alacakları maaşları belirlemiş oldular. Ancak gün sayısı eksik olanlar mutlaka bilen bir kişiden teknik destek alarak emekli maaşlarını olumu veya olumsuz bir yönde etkilemiş olacaklar." dedi

EYT başvurusu nasıl yapılır?

Artık EYT yasası ama öyle ama böyle çıktı diyebiliriz. Artık Emeklilikte Yaşa Takılanlar için ikinci aşamaya geçildi. Peki artık EYT kapsamındaki vatandaş nasıl bir yol izlemeli, hangi işlemlerden geçmeli. Bu sorunun cevabını da SGK Uzmanı Kaya şu şekilde verdi:

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Çalışan bir vatandaş aktif olarak bir işveren yanında çalışıyorken EYT kapsamında eğer emekliliği hak etmişse bu kişi eğer çalışmış olduğu yerden ayrılmak isterse yapmaları gereken işlem çok basit. Bulundukları ya da bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkezi'nden emekli olunabilir yazısını aldıktan sonra işverenlerine bu tebligatı ibraz etmeleri suretiyle, o iş yerinde çalışmış oldukları yıllar itibariyle ilgili elde etmiş oldukları kıdem hakkıyla ilgili ya da özlük hakları gibi maddeleri işverenden talep etmeleri gerekiyor. İşveren de bu kapsamda EYT çalışanına kıdem tazminatı, kullanmadığı izin haklarını veya çeşitli durumlardan doğan özlük hakları varsa bunları vermek zorunda.

EYT emeklilik başvurusu

EYT düzenlemesi merak edilenleri

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

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Sigortaya girişim 2000 yılında ancak 1995 yılında 550 gün askerlik yaptım. EYT’den yararlanmak için borçlanma yapmam gerekir mi?

Bakanlık 8 Eylül 1999'a işaret ediyor. Sigorta öncesi askerliği borçlanırsa başlangıç öne gider. 550 gün kadar geri çeker, 1998'in ortalarına gider. EYT düzenlemesinden yararlanır.

Asgari ücrette artışa paralel olarak borçlanma miktarları da yükselecektir. Bundan da etkilenmemesi için borçlanma yapılıp EYT kapsamına girilmesinde fayda var.

EYT düzenlemesi çıktıktan sonra emekli olmak mecburi mi olacak? Çalışmaya devam edemez miyim?

Elbette edebilir. Emeklilik kararı kişiye ait bir karar. Eğer EYT kapsamına girmiş iseniz emekli aylığınızı bağlamanız için o işyerinden ayrılmanız gerekecek. Kişi ve işletme açısından kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ayrıldınız, tekrar aynı yerde devam etmek isterseniz Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenerek devam edebilirsiniz.

1970 doğumluyum. SGK girişim Ocak 1997 olup 8500 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Yeni çıkacak yasanın bana faydası olur mu?

Yasa çıkmasa da 56 yaşında emekli olabilir. Yasa çıkarsa EYT kapsamında.

Staj mağdurları konusunda bir bilgi var mı?

Şu an için görünen bir çalışma yok, Bakanlık da ifade etti. Onların da bu dönemi sayılırsa bu mağduriyet de giderilmiş olur.

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Basında 212 ile çalıştım, 2000 öncesinde de çalışmam var, 8 Eylül tarihini bir ay ile kaçırıyorum. Basındaki yıpranmayla öne çekip EYT'den yararlanmam mümkün mü?

2000 yılı öncesinde fiili hizmet zammıyla çalışmışsa yıpranma süresi başlangıcı geri çeker. Bir ay geri çekeceği için EYT hakkından faydalanabilir.

EYT en son haberler

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, EYT konusunda önemli detayları ele aldı. İşte, o detaylar “Önce, EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı açıklamayı paylaşayım. Keza, Bakan Bilgin’in açıklaması nasıl bir EYT düzenlemesi olacağının ana hatlarını net ortaya koyuyor. Bakan Bilgin, “Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak’ öyle bir şey yok.

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1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var” açıklamasını yaptı. Bakan Bilgin, hazırlıkların aralık ayında Meclis’e geleceğini de söyledi.

Daha önceki yazılarımda da yazdım, bir kere daha tekrarlayayım ki, net anlaşılsın. İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar, emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik için yeterliydi ve her iki kesim için de yaş şartı aranmıyordu. 1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için yaş şartı getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar için 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. Bu kişiler çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar. İşte, yeni düzenleme bu kişileri kapsayacak.

Daha açık bir anlatımla, ilk sigortalı olduğu tarih eylül 1999’dan önce olup da çalışma yılını ve prim gün sayısını dolduranlar; yeni düzenlemeden yararlanarak, emekliliğe hak kazanacak. İlk etapta da 1.5 milyon kişinin düzenlemeden yararlanıp, emekli olması bekleniyor. Bakan Bilgin’in açıklamasına göre de düzenleme aralık ayında Meclis’e gelecek ve yasalaştıktan sonra da 2023’ün ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacak. EYT’liler, gelecek yılın başından itibaren emekli olabilecek."

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