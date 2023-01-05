Özgün EYT kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte EYT yasası meclis takvimi
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EYT kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte EYT yasası meclis takvimi

EYT düzenlemesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Emeklilikte Yaşa Takılanların emekliliğine ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre, emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Düzenleme eski sistemdeki SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın herkes için geçerli olacak. Çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek. Düzenlemeden 2 milyon 250 bin vatandaş yararlanacak. Emeklilik düzenlemesinde Meclis takvimi de araştırılıyor. Peki EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? EYT ne zaman yasalaşacak? İşte EYT meclis takvimine ilişkin detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT yasası ne zaman çıkacak ​EYT düzenlemesi Meclise ne zaman gelecek? Emeklilik başvurusu ne zaman nereden yapılacak?
EYT düzenlemesi Meclis'ten ne zaman çıkacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesi için gözler Meclis'e çevrildi. Taslağın bu aya kabul edilecek ilk yasalardan biri olması bekleniyor.

EYT görüşmesi Meclis'te ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

EYT düzenlemesi
EYT düzenlemesi

EYT kanunu ne zaman yürürlüğe girecek?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

EYT'de yaş kalktı mı?
EYT'de yaş kalktı mı?

Emeklilikte yaş sınırı kalktı mı?

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

EYT sigorta primi
EYT sigorta primi

SGK destek primi indirimi ne kadar olacak?

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

EYT düzenlemesi
EYT düzenlemesi

EYT emeklilik başvurusu nereden nasıl yapılacak?

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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