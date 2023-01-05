EYT kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? İşte EYT yasası meclis takvimi EYT düzenlemesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Emeklilikte Yaşa Takılanların emekliliğine ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre, emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Düzenleme eski sistemdeki SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın herkes için geçerli olacak. Çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek. Düzenlemeden 2 milyon 250 bin vatandaş yararlanacak. Emeklilik düzenlemesinde Meclis takvimi de araştırılıyor. Peki EYT düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek? EYT ne zaman yasalaşacak? İşte EYT meclis takvimine ilişkin detaylar.

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