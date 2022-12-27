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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede flaş gelişme! EYT çıkış tarihi açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yaptığı açıklamada "Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" dedi. EYT’de son durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. Emeklilik düzenlemesinde baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, EYT’de yaş şartı olacak mı, kimler hemen emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede kadın ve erkek emeklilik yaşı kaç olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT yılbaşından önce çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak, EYT’de yaş şartı olacak mı, kimler hemen emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede kadın ve erkek emeklilik yaşı kaç olacak?
EYT ne zaman çıkacak, yılbaşından önce tamamlanır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1,5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin detayların bu hafta açıklanacağını söyledi. Peki EYT'lilerin maaşı ne olacak? İşte detaylar.

Erdoğan'dan son dakika EYT son durumu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında ETY, memur ve emekli zammıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Erdoğan açıklamasında,

Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak çalışmayı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak.

Ülkemizin zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla yapacağız.'' dedi.

EYT yılbaşından önce çıkacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Saray'daki Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

EYT’de yaş şartı olacak mı?

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak" dedi. EYT konusunda son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu. Yaş sınırıyla ilgili olarak Bilgin şunları söyledi:

Bütün bu çalışma bittikten sonra, toplam tabloyu gördükten sonra onu değerlendireceğiz. Yaş sınırı konusunda henüz karar verilmedi

Bakan Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak" cevabını verdi.

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