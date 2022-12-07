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EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak?

EYT ile ilgili son gelişmeler emekli olacak vatandaşlar tarafından yaıkından takip ediliyor. EYT ile ilgili gelişmeler devam ederken bir son dakika açıklaması daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada EYT'de son durumu paylaştı. EYT'de prim gün sayısı ve yıl şartı konusunda detaylar paylaştı. Buna göre, EYT çıkış tarihi netleşti mi? EYT'de kadınlar ve erkekler için prim gün sayısı kaç olacak? İşe giriş tarihi geri çekilecek mi? İşte Cumhurbaşkanı'nın EYT'te ile ilgili yaptığı son açıklamanın ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYTDE BUGÜN SON DAKİKA GELİŞMESİ: (7 Aralık) Prim gün sayısı kaç olmalı? Kadınlar ve Erkekler için EYT gün sayısı
Vedat Bilgin

Kabine toplantısı sonrası emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuda 3 yılı dolmuş sözleşmeli personel hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmaları da en kısa sürede tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarına yüksek lisans ve staj amacıyla yurt dışına personel göndermeleri amacıyla, 352 kontenjan tahsis ettik. Kamu personelinin yurt dışı kariyer gelişimini desteklemek için açtığımız bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız. Adaylar bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabilir. Adaylar değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilecek." dedi.

EYT'DE 5 PUAN KONUSU NETLEŞTİ

EYT'de en önemli tartışma konularından biri olan uygulamadan yararlanan aynı işverende çalışmaya devam edip edemeyeceği konusu netleşti. Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primleri 5 puan yükseliyor. İşverenler EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, aralık ayında çözülmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili açıklamalarda bulundu.

Star Haber’de konuşan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok” dedi. Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini belirten Bilgin, “İşveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT’li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz” açıklamasında bulundu.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Bilgin, EYT konusu ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Bilgin; "Kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. Bu şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde. EYT, 2023’te uygulanacaktır." dedi.

EYT İÇİN İŞVERENE KIDEM TAZMİNATI DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin kıdem tazminatı yüküne uygun finansman koşulları için KGF paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını açıkladı

EYT KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLACAK?

Bakan Bilgin, EYT prim gün sayısı hakkında detayları paylaştı. EYT için 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartı yer alıyor. Kadınlar için 20 yıl ve erkekler için 25 yıl şartı bulunuyor.

EYT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, EYT maaşları hakkında açıklama yaptı. Bayram; "Prim gün sayısı düşük olan kişi ile prim gün sayısı fazla olan kişi arasında mutlaka maaş farkı olacaktır.

Örnek vermek gerekirse 5000 prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş 3500 lira maaş alacakken 9000 bin prim gün sayısı ile emekli olan vatandaş bu rakamın çok üzerinde maaş alacak.

En düşük esnaf emeklisi 4 bin 196 lira alırken SSK 2000 öncesi 4 bin 678 lira maaş alıyor. SSK 2000 sonrası ise 3500 lira maaşı var. EYT'liler de bu rakam üzerinden maaşlarını alacaklar. Taban fiyat bu olacak." dedi.

EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi?
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EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi?

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