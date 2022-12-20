EYT'den emekli olacakların gözü maaş hesaplamasında! EYT’linin maaşı ne kadar olacak?

Aralık ayında Meclis'te, Ocak ayında yürürlükte, Şubat ayında ise ilk maaşların ödenmesi planlanan EYT için geri sayım başladı. "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" konusunun çözüme kavuşacağı kesinleşti. Böylece prim ve sigorta giriş yılı şartını tamamlayan vatandaşlar, emekli olabilecek. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından ödemeler de başlayacak. EYT'li vatandaşlar maaşlarını şimdiden hesaplamaya başladı. En düşük EYT maaşı ne kadar? EYT emeklisi kaç TL alacak? EYT emekli maaşı en az kaç lira? soruları gündemde yerini aldı. Peki EYT ile emekli olan bir vatandaş minimum ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...

EYT maaş hesaplaması

En düşük EYT maaşı ne kadar olacak?

EYT ile emekli olanların maaşlarında ciddi artışlar olacak. Bu gelir artışında emekli maaşı ilk sırada yer alıyor. Şu anda en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira. Yani 1 Ocak itibarıyla emekli olacak EYT’liye daha önce asgari ücretten prim ödenmiş olsa dahi en az bu tutarda maaş bağlanacak. Söz konusu taban emekli maaşlarında yeni yılla birlikte 1000-1500 lira dolaylarında seyyanen artış olması da bekleniyor.

REKLAM

EYT ile ne kadar maaş alırım, emekli maaş sorgulaması nasıl, nereden yapılır?

Mevcut durumda yatan prime göre kimin, ne kadar maaş alacağı SGK’nın uygulaması üzerinde görülebiliyor. Bunun için internet arama çubuğuna ‘uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/’ yazmak yeterli. Burada istenen bilgileri girdikten sonra yönlendirilen sayfada ‘Hesapla’ butonuna basarak aile yardımı dahil hakedilen emekli maaşı öğrenilebilir. 1 Ocak 2023 itibarıyla bu maaşların enflasyon farkıyla yüzde 18- 20 civarında artacağını düşünebiliriz. Yani EYT’li yeni emeklinin cebine şu anda gördüğü emekli maaşından yüzde 20 daha fazlası yatacak.

EYT emekli promosyon ücreti ne kadar?

EYT banka promosyonu ne kadar?

SGK’ya emeklilik dilekçesi verilirken banka hesap bilgileri de yazılıyor. Dolayısıyla maaş alacağınız bankayı bu noktada iyi belirlemeniz gerekiyor. Çünkü şu anda bazı özel bankalar 3 yıl süreyle maaşı kendilerinden alma sözü veren emekli müşterisine 10 bin liraya varan promosyon ödüyor. En yüksek promosyonu seçip, emekli maaşını o bankadan almak EYT’li emeklinin cebine daha fazla para girmesini sağlayacak. Bu bankaları tespit edip şimdiden hesap açtırmakta fayda var.

REKLAM

EYT kıdem tazminatı ne kadar olacak?

EYT hakkıyla emekli olanlar, emekli maaşına ek olarak yılların birikimi olan kıdem tazminatlarına da kavuşacaklar. Belki de en yüksek ödeme bu olacak. Çünkü bazı çalışanlar 15-20 yıldır aynı işyerinde çalışıyor. Emekliliği hak eden EYT’li önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurup ‘emekli olabilir’ dilekçesi alacak. Sonra bunu işyerine ibraz ederek kıdem tazminatı ile yasal haklarını alıp işten ayrılabilecek. Sonra yeni bir sözleşmeyle aynı işyerinde isterse çalışmaya devam edebilecek. Yani hem işyerinden hem de SGK’dan maaş alabilecek.

Kıdem tazminatı alt ve üst sınır nedir?

Kıdem tazminatı hesabında ise altı ve üst sınırlar bulunuyor. Taban tutarı asgari ücretin brütü (şu anda 6 bin 471 lira), tavanını ise (şu anda 15 bin 371 lira) memur maaşı belirliyor. Bu tutarlar asgari ücrete ve memur maaşına yapılan zam kadar artıyor. Yeni yıldan geçerli asgari ücrete yüzde 40-50 arasında zam yapılması planlanıyor. Dolayısıyla EYT’den emekli olacak asgari ücretli çalışanın kıdem tazminatı da yaklaşık bu tutarda bir artış gösterecek.

REKLAM

ÖZGÜN EYT’den emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte emeklilik maaş sorgulama