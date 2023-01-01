EYT düzenlemesinde prim günü, kıdem tazminatı, yaş şartı gibi detaylar netleşirken EYT Meclis'te ne zaman yasalaşacak merak konusu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son dakika gelişmeleri devam ederken son açıklama Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.11 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Söz konusu müjdeli açıklamanın ardından EYT'den faydalanabilecek vatandaşlar; EYT prim günü sayısı kaç oldu ve EYT için kaç prim günü gerekli gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

EYT'DE SON GELİŞMELER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Meclis’e gelmesi beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili konuşan Çelik, “Meclis’in kendi çalışma takvimi içerisinde en hızlı bir şekilde sonuç alınacak. Bakanımız açıklama yapmıştı, Şubat ya da en geç mart ayı içerisinde alacaklarını almaya başlarlar diye. Seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Şubat en geç mart ayı içinde sonuca tamamen ulaşılmış olacaktır” dedi.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT'DE KIDEM TAZMİNATI

EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

EYT’nin en kısa sürede Meclis’e ulaşacağını belirten Yılmaz, “Kolay değil milyonlardan bahsediyoruz teknik yapıların yapılması gerekiyor. Boş yere beklenmiyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor” dedi. Ayrıca, "Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşımız” sözlerine ek olarak şunları dile getirdi.

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?