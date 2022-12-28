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Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesi detayları

EYT düzenlemesi son dakika gelişmesi yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin bu akşam saat 19.45'te EYT düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT’de yaş şartı var mı? EYT şartları neler oldu? Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi içeriği ne? Kadın erkek yaş, prim günü, çalışma yılı kaç?
EYT şartları ne, yaş sınırı geldi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir toplantı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesi açıklaması saat kaçta?

Saat 19.45’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenleme hakkında bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz” demişti.

EYT yaş şartı var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yine ay gün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını bildirerek, yaş şartına ilişkin soru üzerine, “O gün açıklanacak.” cevabını vermişti.

EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Düzenlemenin yürürlüğe ne zaman gireceği ve ilk aylıkların ne zaman ödeneceğine dair detaylar TBMM’nin iradesine bağlı. İktidar düzenlemeyi ocak ayında Meclis gündemine getirmeyi planlıyor. EYT düzenlemesi çıktıktan sonra süreç içinde faydalanabilecek toplam kişi sayısının ise 5 milyon 700 bini bulması bekleniyor.

EYT yaş şartı var mı?

Merak edilen konular vardı. 8 Eylül 1999’dan önce sigorta başlangıcı olanları kapsıyordu. Gün ve yaş şartlarının doldurulması gerekiyordu. Son günlerde EYT’de yaş şartı gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. EYT’de yaş şartı olup olmayacağı netlik kazanacak.

EYT şartları ne olacak?

EYT için öncellikli olarak 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanları kapsayacak. EYT için 5 bin gün prim sayısı detayı bulunuyor. Kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda, 2022 yılını değerlendirdi. Meclis Başkanı Şentop, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin ise "Bu hafta içinde açıklanır. Meclis'e bu hafta veya önümüzdeki hafta gelir. Ocak ayı içinde de Meclis'te değerlendirilir" dedi.

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