Türkiye, son zamanlarda en sıcak günlerini yaşadı. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ile birkaç gün serin hava yaşansa da sıcaklıkların tekrardan yükseleceği belirtildi. Meteoroloji uzmanları, Arap Yarımadası'ndan gelen Libya sıcaklıkları ile eyyam-ı bahur sıcaklıklarının yaşanacağını söyleyerek vatandaşları uyarıyor. Pek çok kişi ise eyyam -ı bahur sıcaklıklarının ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getiren eyyam -ı bahur günleriyle ilgili detaylar merak ediliyor.

EYYAM-I BAHUR NEDİR?

Eyyam-ı Bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür.

Kuzey yarımkürede, Temmuz ve Eylül aylarında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih Ocak ve Mart ayları arasına düşer. Kesin tarih, içinde bulunulan bölgeye, boylama ve iklim koşullarına göre büyük değişiklikler gösterebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin son raporuna göre hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yeniden artacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yeni hava durumu raporuna ilişkin mesajlar paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Eyyamı bahur sıcakları Ağustos 2023 ayında etkisini göstermesi bekleniyor.

EYYAM-I BAHUR NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in paylaştığı bilgilere göre; 2 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Arap Yarımadası'ndan gelen Basra sıcaklıkları, Türkiye'de eyyam-ı bahur sıcaklıkları yaşatacak. Özellikle kıyı şeritlerinde sıcak havayla birlikte yüksek nemde görülecek.

Ökten, 4,5 ve 6 Ağustos'ta Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun yaz sezonunun en sıcak günlerini yaşayacağını belirtti. 6 Ağustostan sonra ise Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte eyyam -ı bahur sıcaklıkları son bulacak.

UZMANDAN EYYAM-I BAHUR SICAKLARI UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi.

Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Toros, "Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınma her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Toros, serinleyen havanın çarşamba gününden itibaren yeniden ısınmaya başlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam edeceğiz. Eyyam-ı bahur sıcakları Arap Yarımadası'ndan ülkemize gelecek. Temmuz ayında olduğu gibi çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız. Sıcaklıklar özellikle ülkemizin güney ve batısında etkili olacak. Avrupa orta vadeli hava tahmin merkezi model sonuçlarına göre, ülkemizin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar 35 ile 40 derece üzerinde olacak. Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında, İç Anadolu 37 ile Karadeniz'de 30 derece üzerinde sıcaklar bekleniyor. Yine aşırı sıcaklara maruz kalacağız. Bağıl nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. İstanbullular eyyam-ı bahur sıcaklarında nemden bunalacak."

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

EYYAM-I BAHUR'DA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eyyam-ı bahur günleri, özellikle kalp ve göğüs hastalığı olanlar için oldukça risklidir. Bu dönemde yüksek sıcaklıklar, can kaybına neden olabileceği gibi kişilerde fazla sinir, stres gibi durumlar da gözlenebilir. Eyyam- ı bahur sıcaklarından korunmak için ise şunlar yapılabilir:

Saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkılmamalı, güneşten korunulmalıdır.

Mevsimine uygun açık renkli, bol, hafif kıyafetler giyilmelidir.

Normalden daha fazla su tüketilmelidir.

Kafeinli, asitli ve şekerli ürünler vücutta sıvı kaybına neden olabileceği için tüketilmemelidir.

Cilt tipini ve ten rengini uygun yüksek faktörlü güneş kremi kullanılmalıdır.







