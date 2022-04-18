Ezogelin tarifi: Ezogelin malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Buruk bir hikayeden gelen "ezogelin" çorbasının, güzelliği dillere destan Ezo hanımın, lezzeti dillere destan "ezogelin" çorbası...
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER;
- 2 çay bardağı kırmızı mercimek
- 3 yemek kaşığı pirinç
- 2 yemek kaşığı bulgur
- 1 adet kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 6 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı tuz
EZOGELİN ÇORBASI SERVİS İÇİN;
- -Yarım limon suyu
- -1 tatlı kaşığı pul biber
EZOGELİN ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: 60 DK
EZOGELİN KALORİSİ: 251,2 k.kal
ZORLUK SEVİYESİ: KOLAY
PİŞİRME SÜRELERİ İLE BİRLİKTE EZOGELİN ÇORBASI YAPILIŞI
*Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır.
*Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve tencerede orta ateşte, soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavrulur. Dilerseniz sarımsakları rendeleyerek de kullanabilirsiniz.
*Üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur eklenerek karıştırılır ve kavrulur.
*Üzerine sıcak su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Çorba kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırılır.
*Bakliyatlar yumuşayınca kadar yaklaşık 35 dakika pişirilir ve ocak kapatılır.
*Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtılır.
*1 yemek kaşığı un eklenir ve unun kokusu çıkana kadar karıştırılarak kavrulur.
*Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası eklenir, 1-2 dakika daha kavrulur.
*Salça da kavrulduktan sonra 1 su bardağı kadar su ilave edilerek kaynatılır.
*Nane, kırmızı biber, karabiber ilave edilerek hazırlanan sos ocaktan alınır ve çorbaya ilave edilir.
*Tuzu da eklenerek 1-2 dakika kaynatılır. Bu aşamada gerek duyarsanız sıcak su ekleyebilirsiniz. Ben 2,5 su bardağı kadar sıcak su ekledim ancak siz çorbanızın kıvamına göre ayarlayabilirsiniz.
*Yaklaşık 5 dakika daha kaynattıktan sonra Ezogelin Çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.
Not: Gerekirse kıvamını ayarlamak için su ilave edilebilir. Suyun bir kısmını et suyu kullanabilirsiniz.
**Afiyet olsun...