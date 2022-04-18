Ezogelin tarifi: Ezogelin malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Buruk bir hikayeden gelen "ezogelin" çorbasının, güzelliği dillere destan Ezo hanımın, lezzeti dillere destan "ezogelin" çorbası...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER;

- 2 çay bardağı kırmızı mercimek

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 2 yemek kaşığı bulgur

- 1 adet kuru soğan

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 6 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı tuz

EZOGELİN ÇORBASI SERVİS İÇİN;

-Yarım limon suyu

-1 tatlı kaşığı pul biber

EZOGELİN ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: 60 DK

EZOGELİN KALORİSİ: 251,2 k.kal

ZORLUK SEVİYESİ: KOLAY

PİŞİRME SÜRELERİ İLE BİRLİKTE EZOGELİN ÇORBASI YAPILIŞI

*Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır.

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*Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve tencerede orta ateşte, soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavrulur. Dilerseniz sarımsakları rendeleyerek de kullanabilirsiniz.

*Üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur eklenerek karıştırılır ve kavrulur.

*Üzerine sıcak su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Çorba kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırılır.

*Bakliyatlar yumuşayınca kadar yaklaşık 35 dakika pişirilir ve ocak kapatılır.

*Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtılır.

*1 yemek kaşığı un eklenir ve unun kokusu çıkana kadar karıştırılarak kavrulur.

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*Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası eklenir, 1-2 dakika daha kavrulur.

*Salça da kavrulduktan sonra 1 su bardağı kadar su ilave edilerek kaynatılır.

*Nane, kırmızı biber, karabiber ilave edilerek hazırlanan sos ocaktan alınır ve çorbaya ilave edilir.

*Tuzu da eklenerek 1-2 dakika kaynatılır. Bu aşamada gerek duyarsanız sıcak su ekleyebilirsiniz. Ben 2,5 su bardağı kadar sıcak su ekledim ancak siz çorbanızın kıvamına göre ayarlayabilirsiniz.

*Yaklaşık 5 dakika daha kaynattıktan sonra Ezogelin Çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.

Not: Gerekirse kıvamını ayarlamak için su ilave edilebilir. Suyun bir kısmını et suyu kullanabilirsiniz.

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**Afiyet olsun...