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Ezogelin tarifi: Ezogelin malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Bir Anadolu lezzeti olan "ezogelin çorbası" ilk defa Antep'te, güzelliği dillere destan olan Ezo Gelin daha sonra dul kaldığı, yoksul olduğu zamanlarda evde artan malzemelerle karıştırarak yapmış olduğu çorba, içinizi iftar sofralarında ısıtacak, evde bulunan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz faydalı bu tarifi sizler için hazırladık. İşte, 'ezogelin çorbası' tarifi, nasıl yapıldığı, malzemeleri ve pişirme süresine dair bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ezogelin tarifi: Ezogelin malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Ezogelin çorbası

Buruk bir hikayeden gelen "ezogelin" çorbasının, güzelliği dillere destan Ezo hanımın, lezzeti dillere destan "ezogelin" çorbası...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER;

- 2 çay bardağı kırmızı mercimek

- 3 yemek kaşığı pirinç

- 2 yemek kaşığı bulgur

- 1 adet kuru soğan

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 6 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 tatlı kaşığı tuz

EZOGELİN ÇORBASI SERVİS İÇİN;

  • -Yarım limon suyu
  • -1 tatlı kaşığı pul biber

EZOGELİN ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: 60 DK

EZOGELİN KALORİSİ: 251,2 k.kal

ZORLUK SEVİYESİ: KOLAY

PİŞİRME SÜRELERİ İLE BİRLİKTE EZOGELİN ÇORBASI YAPILIŞI

*Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır.

*Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve tencerede orta ateşte, soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavrulur. Dilerseniz sarımsakları rendeleyerek de kullanabilirsiniz.

*Üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur eklenerek karıştırılır ve kavrulur.

*Üzerine sıcak su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Çorba kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırılır.

*Bakliyatlar yumuşayınca kadar yaklaşık 35 dakika pişirilir ve ocak kapatılır.

*Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtılır.

*1 yemek kaşığı un eklenir ve unun kokusu çıkana kadar karıştırılarak kavrulur.

*Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası eklenir, 1-2 dakika daha kavrulur.

*Salça da kavrulduktan sonra 1 su bardağı kadar su ilave edilerek kaynatılır.

*Nane, kırmızı biber, karabiber ilave edilerek hazırlanan sos ocaktan alınır ve çorbaya ilave edilir.

*Tuzu da eklenerek 1-2 dakika kaynatılır. Bu aşamada gerek duyarsanız sıcak su ekleyebilirsiniz. Ben 2,5 su bardağı kadar sıcak su ekledim ancak siz çorbanızın kıvamına göre ayarlayabilirsiniz.

*Yaklaşık 5 dakika daha kaynattıktan sonra Ezogelin Çorbamız servise hazır. Afiyet olsun.

Not: Gerekirse kıvamını ayarlamak için su ilave edilebilir. Suyun bir kısmını et suyu kullanabilirsiniz.

**Afiyet olsun...

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