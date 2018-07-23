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Facebook kalıcı hesap silme ve kapatma işlemi! ( Çözüldü )

Facebook kalıcı hesap silme işlemi haberimizde. Hesabınızdan memnun değilseniz ve kalıcı olarak hesabınızı kapatmak istiyorsanız birkaç adımda bu işlemi gerçekleştirebilmek mümkün. İşte birkaç adımda Facebook kalıcı hesap silme ve kapatma işlemi.

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Facebook kalıcı hesap silme ve hesap dondurma işlemleri haberimizde.

Facebook kalıcı hesap silme ve hesap dondurma işlemleri haberimizde.

Facebook kalıcı hesap silme işlemi oldukça basit. Her geçen gün kullanımı artan ve sisteme yenilik katan Facebook’ta bazı kullanıcılar hesaplarını silmek istiyor. Sistem üzerinde çok net bir şekilde gözükmese de ve kullanıcılara doğrudan bir bağlantı sunulmasa da Facebook üzerinden hesabınızı birkaç dakikada silebilirsiniz.

Facebook hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra onay verme işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Öte yandan hesabın silinmesi için ise 14 gün beklemeniz gerekmektedir.

Hesabı silmek için tıklayınız

FACEBOOK KALICI HESAP KAPATMA NASIL YAPILIR?

Sosyal medyanın kullanımı teknolojinin artmasıyla her geçen gün artmakta. Hemen hemen herkesin artık bir Facebook hesabı var. Facebook kullanımın zevkili ve faydaları olduğu gibi, bir o kadar da zararı bulunmakta. Peki Facebook hesabını kapatmak ya da silmek isteyen Facebook hesabını nasıl kapatır ya da nasıl siler? İşte basamak basamak Facebook hesabı kapatma ve silme işlemleri.

FACEBOOK HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

Hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz.

Hesabınızı dondurmak için:

- Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan tıklayın

- Ayarlar'ı seçin

- Sol sütunda Genel'e tıklayın

- Hesabını yönet'i seçin ve ardından ekranda aşağı inip Hesabını dondura tıklayın

Hesabınızı dondurursanız Facebook'taki diğer kişiler profilinizi göremez ve insanlar sizi aratamaz. Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar gibi bazı bilgiler, başkaları tarafından görülmeye devam edebilir.

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yaparak istediğiniz zaman hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Facebook'a veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanırsanız, hesabınızın yeniden etkinleştirileceğini aklınızda bulundurun. Bu, arkadaşlarınız, fotoğraflarınız ve gönderileriniz de dahil olmak üzere Facebook profilinizin tamamen geri yükleneceği anlamına gelir. Hesabınızı yeniden etkinleştirmek için giriş yapmakta kullandığınız e-posta adresine erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.

Instagram hesap silme! Instagram hesabı kapatma! Instagram hesap dondurma!
Instagram hesap silme! Instagram hesabı kapatma! Instagram hesap dondurma!

Instagram hesap silme, kapatma ve dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizde adım adım sizlere anlattık.Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız ya da çok zaman harcıyorsanız ve hesabınızı kapatmak, silmek ya da geçici süreyle dondurmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.INSTAGRAM HESAP SİLMEHesabınızı kalıcı olarak silmek için:https://www.instagram.com/acco... adresine gidiniz. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.Instagram hesabı kapatma ve dondurmainstagram.com'a bir mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.Sağ üst kısımdaki insan simgesine dokunun veya tıklayın ve Profili Düzenle'yi seçin.Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a dokunun veya tıklayın.Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçtiğinizde görünür.Hesabı Geçici Olarak Kapat'a dokunun veya tıklayın.INSTAGRAM NEDİR?Instagram , akıllı telefonlar için popüler bir fotoğraf paylaşım uygulamasıdır . Diğer sosyal ağlarla karşılaştırıldığında, Instagram nispeten basittir - sadece arkadaşlarınızla fotoğrafları paylaşmaya odaklanmıştır.

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