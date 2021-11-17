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Faiz düşecek mi yükselecek mi? Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda faize dair açıklamalarda bulundur. Erdoğan, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz." ifadelerini kullandı. Peki, Faiz düşecek mi yükselecek mi?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faiz düşecek mi yükselecek mi? Erdoğandan faiz açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunu kabulleneceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu yolda ben faizi savunanla olmam, olamam” dedi.

FAİZ DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

"Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusuna Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını verdi.

ERDOĞAN'DAN FAİZE DAİR AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yerlere çevirme gayretinde olanlar var. Faiz belasını bu milletin sırtından alacağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Biz faize milletimizi ezdirmeyiz.

Erdoğan: "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam."

Erdoğan: "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız"

Erdoğan: "Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?"

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