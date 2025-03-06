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Yılın ikinci PPK toplantısı bugün yapılacak! Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu?

Yılın ikinci PPK toplantısı bugün yapılacak! Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu?

08:346/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TCMB faiz kararı
TCMB faiz kararı

Yeni haftaya başlarken gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına döndü. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Mart ayı faiz kararı da bu hafta ilan edilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu, açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı toplantıları merakla bekleniyor. TCMB'nin bu yıl 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklaması bekleniyor. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar da toplantı tarihlerini merak ediyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI YILIN İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası yılın ikinci faizini 6 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'te açıklayacak.

TCMB 2025 ŞUBAT FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.



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